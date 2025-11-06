Armata israeliană a anunţat că a început să lovească ţinte ale Hezbollah în sudul Libanului

06-11-2025 | 17:02
Liban, Beirut
Armata israeliană a anunţat joi că a început să lovească ţinte al Hezbollah în sudul Libanului, după ce i-a îndemnat pe locuitori să-şi evacueze locuinţele din câteva sate ale acestei regiuni, informează AFP.

„Armata israeliană a lansat o serie de lovituri contra unor ţinte militare ale Hezbollah în sudul Libanului", a anunţat aceasta într-un comunicat.

Noi atacuri israeliene asupra Hezbollah în sudul Libanului

Înainte de aceasta, purtătorul de cuvânt în limba arabă al forţelor armate israeliene, Avichay Adraee, a anunţat pe reţeaua socială X că „armata israeliană va lovi în curând infrastructurile militare ce aparţin organizaţiei teroriste Hezbollah în tot sudul Libanului, ca răspuns la tentativele interzise ale acestei organizaţii de a relua operaţiunile sale în regiune", şi i-a îndemnat pe locuitorii satelor Aita al-Jabal, al-Taybeh şi Tayr Debba să-şi părăsească imediat locuinţele.

Organizaţia şiită pro-iraniană Hezbollah din Liban, care susţine că respectă un armistiţiu de la sfârşitul lui noiembrie 2024, şi-a afirmat joi "dreptul legitim" de a se apăra de Israel şi a respins orice negociere politică cu statul israelian.

Tensiunile reapar în Liban, în ciuda acordului de încetare a focului

În ciuda acordului de încetare a focului care a pus capăt războiului dintre Israel şi Hezbollah, armata israeliană continuă să atace frecvent bastioane ale grupării de pe teritoriul libanez. În ultimele zile, Israelul şi-a intensificat atacurile în Liban, susţinând că vrea să împiedice eforturile organizaţiei şiite de a-şi reface capacităţile militare.

gaza
ONU: Atacul israelian asupra jurnaliștilor din Liban, soldat cu un mort și șase răniți, este o crimă de război

Duminică, premierul israelian Benjamin Netanyahu a acuzat Hezbollah că încearcă să se reînarmeze, iar ministrul apărării israelian, Israel Katz, l-a învinuit pe preşedintele libanez Joseph Aoun că tergiversează dezarmarea grupării susţinute de Iran.

La rândul său, Aoun şi-a reiterat marţi oferta de negociere cu guvernul israelian, afirmând că acesta nu a răspuns la propunerea sa şi îşi continuă loviturile.

