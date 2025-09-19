Cum gătim vinetele fără să le creștem valoarea calorică. Rețete savuroase din România până în Liban

Vinetele au doar 30 de calorii la sută de grame. În aceeași cantitate salata de vinete poate ajunge și la 300 de calorii.

Aflăm cum gătim vinetele fără să le ridicăm valoarea calorică.

Este un fruct consumat sub formă de legumă și vine tocmai din India. Există într-o varietate de peste 20 soiuri și culori, cea mai gustoasă și mai des folosită fiind varianta violet.

Se poate prepara într-o multitudine de rețete, de la aperitive până la desert. Se consumă mai ales sub formă de "salată" și face parte, alături de brânza cu roșii, din identitatea noastră culinară.

Cu ea, cu salata de vinete, cucerești inima oricărui român. Să nu credeți că doar noi o iubim, vânăta a devenit un simbol al bucătăriei mediteraneene! Coaptă la foc iute, tocată mărunt și frecată cu ulei și un pic de ceapă, asta e rețeta mioritică.

Același preparat este numit pompos de francezi "caviar de vinete", iar dacă punem o linguriță de pastă de susan avem varianta libaneză, adică "Baba Ganous".

În Maroc crema de vinete are chimen, coriandru și ardei iute, se numește Zaalouk și se mănâncă cu lipie.

Tot la capitolul aperitive putem include chipsurile de vinete, la fel de crocante și gustoase ca și chipsurile de cartofi. Rețetele savuroase pe bază de vinete nu se opresc aici! Cine nu a auzit de "Parmigiana di melanzane", un fel de lasagna cu straturi consistente de vinete, mozarella, sos de roșii și parmezan.

Și "Ratatouille" trebuie că vă sună cunoscut, o tocană de legume în care vinetele sunt ingredientul de bază.

Și pentru că vreau să vă fac poftă, ce ați spune de vinete umplute cu carne, ciuperci, orez sau legume, gătite în tihnă la cuptor… Sau și mai bine o musaca de vinete, care vine din Grecia, dar a fost adoptată și de noi.

Vinetele pot fi o garnitură pentru carne, merg de minune cu pulpa de miel. Tăiate în felii groase, rumenite în ulei și puse la borcan cu oțet, usturoi și mărar, se transformă într-o variantă delicioasă de murături.

Există vinete inclusiv în deserturi, celebrul chef Alain Ducasse are o rețetă de cremă de ciocolată în care vânăta coaptă înlocuiește untul. Asta ca să confirmăm faptul că vânăta este un aliment pentru toate gusturile! Cât despre valoarea nutritivă, nicio grijă, este bogată în apă, fibre și antioxidanți și are doar 30cal/100g. Cu o singură condiție: să fim zgârciți cu uleiul!

Ceea ce numim noi salată de vinete este de fapt o maioneză și degeaba au vinetele 30 calorii, când o lingură de ulei are 100! Dar și aici am o soluție: ca să tăiem un pic din valoarea calorică vă propun să consumați salata de vinete nu cu pâine, ci cu bastonașe de legume.

Castraveți, ridichi, gulie, ardei gras, morcovi, crenguțe de țelină, roșii cherry…toate merg cu vinete! Și pentru că nu avem făinoase, nici risc de îngrășare nu avem, e un fel de dietă Keto cu gust românesc.

