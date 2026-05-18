Totuşi, operatorul avertizează că turiştii care îşi rezervă zborurile mai târziu în acest an ar putea plăti tarife mai mari, relatează The Guardian.

Directorul general al companiei, Michael O'Leary, a declarat că Europa a găsit suficiente surse alternative de combustibil pentru avioane, însă incertitudinea persistentă în rândul consumatorilor a dus la un nivel mai redus al rezervărilor pentru sezonul de vară, ceea ce a menţinut preţurile biletelor la un nivel scăzut.

„Acum două luni exista o îngrijorare reală în Europa. În prezent, avem aproape zero motive de îngrijorare în ceea ce priveşte aprovizionarea cu combustibil. Problema rămâne preţul”, a spus O’Leary.

Europa are suficiente stocuri

Industria turismului a fost afectată de temerile privind aprovizionarea cu combustibil pentru avioane în această vară, în condiţiile în care transportul maritim prin Strâmtoarea Ormuz rămâne restricţionat. Ryanair susţine însă că Europa are suficiente stocuri datorită livrărilor din Africa de Vest, Norvegia şi America.

Compania a precizat că şi-a acoperit prin contracte de hedging 80% din necesarul de combustibil până în aprilie 2027, la un preţ de aproximativ 67 de dolari pe baril. Cu toate acestea, costurile companiei ar putea creşte cu aproximativ 5% dacă preţurile combustibilului vor rămâne ridicate.

O’Leary a afirmat că nu se aşteaptă ca războiul din Iran să continue până anul viitor sau ca Strâmtoarea Ormuz să rămână închisă, dar a avertizat că un conflict prelungit ar putea duce la falimentul companiilor aeriene cu o protecţie mai redusă împotriva fluctuaţiilor de preţ.

„Dacă situaţia continuă pe parcursul următoarelor 12 luni, vom vedea victime în rândul companiilor aeriene europene în această iarnă”, a spus el.

Directorul financiar al Ryanair, Neil Sorahan, a declarat că este „din ce în ce mai încrezător că nu vom vedea şocuri de aprovizionare în această vară”.

Cum ar putea evolua prețurile

Compania a precizat că tarifele au scăzut în ultimele săptămâni din cauza incertitudinilor legate de conflictul din Orientul Mijlociu, iar preţurile sunt aşteptate să scadă cu un procent de ordinul unei singure cifre medii în trimestrul încheiat în iunie.

Ryanair şi-a redus şi estimările privind tarifele pentru această vară, anticipând acum preţuri „în mare parte similare” cu cele de vara trecută, după ce anterior prognozase o uşoară creştere în sezonul de vârf.

„Cererea rămâne puternică, dar oamenii amână rezervările, aşa că nu avem vizibilitatea obişnuită pentru perioada iulie-septembrie”, a explicat Sorahan. „Rezervările făcute aproape de data plecării sunt solide, însă cei care aşteaptă prea mult ar putea plăti tarife mai mari.”

Turiştii îşi rezervă vacanţele de vară mai târziu decât în anii anteriori şi manifestă un interes tot mai mare pentru vacanţele interne.

Ryanair a raportat un profit net record de 2,26 miliarde de euro în anul financiar încheiat în martie.

Cu toate acestea, compania şi-a suspendat estimările pentru anul financiar 2027, motivând că este „mult prea devreme” pentru prognoze din cauza posibilelor creşteri ale costurilor cu combustibilul, taxelor de mediu şi salariilor.