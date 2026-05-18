Parchetul European (EPPO) din București (România) conduce o anchetă privind presupuse fraude legate de achiziții publice și subvenții care implică finanțare nerambursabilă din partea UE pentru sprijinirea fermelor mici și a tinerilor fermieri.

Percheziții au fost efectuate în județul Dâmbovița pe 13 mai 2026, iar un suspect a fost arestat, a informat luni instituția europeană condusă de românca Laura Codruța Kovesi.

Ancheta se referă la sute de proiecte depuse pentru finanțare din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), destinate sprijinirii instalării tinerilor fermieri și dezvoltării fermelor mici. Conform anchetei, un consultant autorizat ar fi folosit și depus documente false și inexacte în cadrul a 237 de proiecte prezentate autorității contractante, Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR). Proiectele au fost depuse în numele a 237 de persoane juridice, inclusiv întreprinderi individuale, afaceri familiale, persoane fizice autorizate și companii.

Consultantul a fost arestat, vinovații riscă 10 ani de închisoare

Documentele presupus false au fost utilizate pentru a demonstra respectarea condițiilor de finanțare și pentru a obține în mod fraudulos sprijin financiar nerambursabil din partea UE. Valoarea totală a finanțării solicitate s-a ridicat la aproximativ 5,7 milioane euro (27,7 milioane lei), în timp ce prejudiciul estimat la bugetul UE este de aproximativ 3,5 milioane euro (16,8 milioane lei).

Principalul suspect, consultantul, a fost reținut pe 13 mai 2026 și arestat a doua zi de Tribunalul București, la cererea EPPO. Alte trei persoane au fost puse sub acuzare și plasate sub control judiciar. În plus, 22 de persoane sunt anchetate pentru că ar fi fost de acord, în schimbul unor comisioane cuprinse între 10% și 15% din valoarea totală a proiectului, să permită depunerea de cereri frauduloase de finanțare pe numele lor.

Dacă vor fi găsiți vinovați, inculpații ar putea risca pedepse cu închisoarea de până la 10 ani. În timpul perchezițiilor, anchetatorii au adunat probe, inclusiv documente și dispozitive electronice.