Accidentul s-a produs în timp ce bărbații distrugeau mai multe cartușe de semnalizare scoase din uz. Din cauza arsurilor severe, victimele vor fi transferate într-un spital din Belgia.

Explozia a avut loc în poligonul unei unități militare, în jurul orei 13.30. Este practic un câmp unde trebuia detonată controlat muniția. Cartușele de calibrul 26, folosite la semnalizare, se aflau într-un container care a fost încălzit, conform procedurilor. Însă recipientul nu ar fi rezistat și a explodat, spun surse din anchetă. Militarii supravegheau operațiunea din tranșee aflate la o distanță care s-a dovedit a fi prea mică, pentru că flacăra a ajuns până la ei.

Unul dintre bărbați, în vârstă de 36 de ani, a suferit arsuri pe 80% din suprafața corporală, celălalt, de 31 de ani, este ars pe jumătate din corp.

Amândoi au fost transportați de urgență la spitalul din Botoșani, în vreme ce pompierii au stins incendiul care a urmat.

Ministerul Apărării a anunțat că victimele vor fi transferate la Spitalul Militar „Regina Astrid”, din Bruxelles, Belgia.

Comandantul unității unde a avut loc accidentul a dispus cercetări pentru a clarifica toate circumstanțele în care s-a produs explozia.