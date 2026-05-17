Companiile aeriene europene au fost afectate după izbucnirea războiului SUA–Iran, confruntându-se cu creșterea bruscă a costurilor combustibilului, precum și cu o penurie de kerosen, în timp ce Strâmtoarea Ormuz rămâne blocată. Regiunea importă în mod obișnuit 75% din combustibilul pentru avioane din Orientul Mijlociu.

Prețurile combustibilului pentru avioane au crescut cu 103% până la sfârșitul lunii martie, comparativ cu luna precedentă, potrivit Asociației Internaționale a Transportului Aerian.

Directorul Agenției Internaționale pentru Energie, Fatih Birol, a avertizat în aprilie că Europa se află la doar câteva săptămâni de a rămâne fără combustibil pentru avioane, dacă nu reușește să găsească surse alternative de import.

„Cred că tendința pe care o veți vedea în această vară în Europa este că oamenii vor începe să își petreacă vacanțele acasă”, a declarat Michael O’Leary, CEO-ul Ryanair, pentru CNBC.

„Cred că oamenii vor decide din ce în ce mai mult: să rezervăm în Portugalia, Spania, Italia și să evităm Orientul Mijlociu sau zborurile lungi... vedem oameni care se îndepărtează de călătoriile lungi și de Orientul Mijlociu și se orientează către zboruri scurte”, a adăugat O’Leary.

Crește interesul pentru transportul feroviar

Biletele Eurostar către Franța cumpărate de rezidenți din Marea Britanie au crescut cu 42% în aprilie, comparativ cu luna anterioară, și cu 25% față de anul precedent, potrivit datelor platformei TrainPal citate de CNBC. Puțin peste jumătate dintre biletele achiziționate de britanici au fost pentru călătorii planificate la mai mult de 30 de zile.

Datele arată și o creștere a planurilor de călătorie prin Europa pe calea ferată: vânzările de bilete feroviare pentru britanici au crescut cu 98% față de anul trecut în Franța, cu 61% în Spania și cu 92% în Italia.

„Nu este surprinzător că discuțiile despre penuria de combustibil pentru avioane duc la o creștere a rezervărilor Eurostar și a călătoriilor cu trenul în Europa”, a declarat Álvaro Ungurean, director comercial TrainPal pentru Europa.

„Din fericire, călătoria cu trenul face ca Europa continentală să rămână accesibilă pentru turiștii britanici în această vară, iar noi încurajăm pe cei care se tem de anulări de zboruri sau perturbări internaționale să ia în considerare trenul ca alternativă”, a adăugat el.

Europa se confruntă cu perturbări în sezonul de vară

Companiile aeriene se confruntă cu o concurență puternică din partea transportului feroviar în această vară, mai ales deoarece trenurile europene transportă anual mai mulți pasageri decât aviația, potrivit Allianz Trade.

Studiul avertizează că Europa este una dintre regiunile „cel mai structural expuse” la criza combustibilului de avioane, deoarece produce intern doar aproximativ 50% din kerosenul necesar.

Între 2014 și 2024, căile ferate au transportat 81,2 miliarde de pasageri, comparativ cu 8,9 miliarde transportați de companiile aeriene.

„Marea schimbare este prețul mai mare al biletelor de avion, dar și prețul ridicat al combustibilului”, a declarat Ano Kuhanathan, șef de cercetare corporativă la Allianz.

Sudul Europei, lider în cererea turistică

Compania TUI Group a raportat o creștere a rezervărilor last-minute pentru țări din vestul Mediteranei, în special Spania, insulele Baleare și Canare și Grecia.

Datele de rezervări indică o creștere de 32% pentru Spania și de 20% pentru Italia, Grecia și Portugalia.

„Ceea ce va fi afectat cel mai mult sunt zborurile pe distanțe lungi către Asia și, probabil, America Latină”, a explicat Kuhanathan.