Cazul de hantavirus înregistrat în România, la Arad, în imediata apropiere a Ungariei, nu reprezintă niciun fel de pericol imediat pentru maghiari, a declarat ministrul Sănătății de la Budapesta, Zsolt Hegedus, scrie Hirado. Potrivit acestuia, virusul hantavirusului este diferit de Covid, iar o pandemie este extrem de puțin probabilă.

Hantavirusul este o infecție reală care ar trebui luată în serios, dar în prezent reprezintă o situație epidemiologică cu risc scăzut pentru populație și nu există în prezent o amenințare epidemiologică directă în Ungaria, a scris duminică seara ministrul Sănătății, Zsolt Hegedűs, pe pagina sa de Facebook, cu privire la cazul din Arad.

Potrivit acestuia, nu există maghiari cunoscuți infectați, nu se știe că maghiarii au intrat în contact cu vreo persoană afectată de epidemie, „deci nu există o amenințare epidemiologică internă directă”.

Oficialul Sănătății din Ungaria a precizat că majoritatea hantavirusurilor nu se transmit de la persoană la persoană. Infecția se dobândește de obicei prin inhalarea prafului contaminat cu urina, fecalele sau saliva rozătoarelor infectate. ”În prezent, nu există niciun motiv de panică în Ungaria”, a confirmat ministrul.

Infecțiile cu hantavirus care apar în Ungaria sunt rare: între 2015 și 2024 au fost înregistrate anual între 2 și 16 cazuri. ”În Ungaria, există în principal tipuri europene de hantavirus, Puumala și Dobrava-Belgrad. Tipurile americane, specifice Lumii Noi, nu se găsesc în mediul natural din Ungaria”, precizează Zsolt Hegedus.

Conform acestuia, rata ridicată a mortalității, de aproximativ 30-50%, se aplică în principal bolilor severe asociate cu virusul andin și alte hantavirusuri din Lumea Nouă care apar în cele două Americi. Hantavirusurile care apar în Ungaria provoacă de obicei boli renale mai ușoare sau moderate.

”Este extrem de puțin probabil să ducă la o altă pandemie”

„Acesta nu este Covid 2.0”, a declarat Zsolt Hegedűs, adăugând că virusul Covid-19 se poate răspândi cu ușurință de la persoană la persoană prin infecție prin picături sau aerosoli respiratori, chiar și de la o persoană asimptomatică, în timp ce majoritatea hantavirusurilor, pe de altă parte, nu se răspândesc de la persoană la persoană, ci în principal ca infecții de origine rozătoare, adică de la animale la oameni. Virusul andin, care se poate răspândi de la persoană la persoană, se răspândește, de asemenea, de obicei doar prin contact strâns. Aceasta înseamnă o dinamică epidemică fundamental diferită de Covid-19, a scris el.

„Pe baza cunoștințelor științifice actuale, este extrem de puțin probabil ca acest lucru să ducă la o altă pandemie sau «COVID 2.0»”, se arată în postare.

În prezent, nu există un vaccin împotriva hantavirusului utilizat pe scară largă și acceptat la nivel internațional, dar nu există nicio situație epidemiologică care să justifice un program de vaccinare în masă și nu se așteaptă o răspândire comunitară pe scară largă, a scris ministrul.

Principala măsură de prevenire este ținerea la distanță a rozătoarelor și curățarea în siguranță. În scopuri preventive, este important să se depoziteze alimentele în recipiente închise, să se închidă golurile și deschiderile, să se elimine rozătoarele, să se ventileze spațiile închise și să se evite ridicarea prafului contaminat cu excremente de rozătoare.

Excrementele de rozătoare nu trebuie măturate sau aspirate, deoarece acest lucru poate crește riscul de inhalare a particulelor pline de virusuri. În astfel de cazuri, trebuie utilizată mai întâi dezinfecția umedă, a subliniat Zsolt Hegedűs.