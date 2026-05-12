Avertismentele repetate despre riscul unei crize a combustibilului pentru avioane, după ce conflictul din Iran a dus la închiderea Strâmtorii Ormuz în urmă cu mai bine de două luni, nu au rămas fără urmări. Transportatorii, agenții de turism și analiștii au observat că oamenii au tendința să amâne rezervarea zborurilor, de teama scumpirii biletelor, scrie Financial Times.

„Trăim într-o epocă similară cu cea pe care o vedeam în timpul pandemiei. Încă există o lipsă de vizibilitate pe termen lung”, le-a spus investitorilor președintele Turkish Airlines, Murat Șeker.

În consecință, companiile aeriene au început să reacționeze. De la primele avertismente de la începutul lunii aprilie privind deficitul de combustibil pentru avioane, prețurile au scăzut pentru zborurile către unele dintre cele mai populare destinații din sudul Europei, potrivit unei analize FT a celor mai ieftine tarife de pe platforma Google Flights.

