"După trecerea navelor din ţări din Asia de Est, în special din China, Japonia şi Pakistan, am primit astăzi informaţii că europenii au început negocieri cu marina Gardienilor Revoluţiei" pentru a traversa strâmtoarea, a anunţat televiziunea de stat, fără a preciza despre ce ţări este vorba.

Blocada iraniană a acestei rute maritime, prin care trece de obicei o cincime din producţia mondială de petrol, perturbă pieţele globale şi oferă Teheranului un avantaj strategic.

În această dimineaţă, şeful comisiei parlamentare pentru securitate naţională, Ebrahim Azizi, a indicat că ţara "a stabilit un mecanism profesional de gestionare a traficului" în Strâmtoarea Ormuz, care va fi în curând operaţional.

"În acest proces, vor beneficia doar navele comerciale şi părţile care cooperează cu Iranul", a subliniat el, adăugând că "se vor colecta taxele necesare pentru servicii specializate".

"Ruta va rămâne închisă operatorilor aşa-numitului proiect de 'libertate'", a declarat el, referindu-se la o operaţiune militară temporară a SUA care vizează ghidarea navelor comerciale blocate în strâmtoare.

Statele Unite menţin, la rândul lor, blocada porturilor iraniene în pofida armistiţiului fragil intrat în vigoare pe 8 aprilie.

Iranul anunţase deja joi că forţele sale navale au permis trecerea a "peste 30 de nave" chineze prin Strâmtoarea Ormuz.