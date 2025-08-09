Donald Trump şi Vladimir Putin se vor întâlni pe 15 august, în Alaska. Anunțul făcut de liderul de la Casa Albă

09-08-2025 | 09:13
Donald Trump și Vladimir Putin se vor întâlni vinerea viitoare, pe 15 august, în statul american Alaska. Detaliile întrevederii au fost făcute publice de Trump, într-o postare pe o rețea socială.

Adrian Popovici

Preşedintele american, care a promis în repetate rânduri că va pune capăt războiului din Ucraina, a vorbit cu omologul său rus de mai multe ori la telefon în ultimele luni, dar nu l-a mai întâlnit personal de când s-a întors la Casa Albă.

În urma întâlnirii pe care Putin a avut-o miercuri la Moscova cu emisarul special al SUA, Steve Witkoff, preşedintele american Donald Trump, care marţea trecută a cerut Rusiei ultimativ să oprească în zece zile războiul în Ucraina, a vorbit despre progrese la negocierile ruso-americane asupra conflictului din Ucraina şi a anunţat o posibilă întâlnire între el şi Putin, pregătirea acestei întâlniri fiind confirmată de preşedintele rus, notează Reuters şi EFE.

Kremlinul confirmă întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin

Kremlinul a confirmat sâmbătă că preşedintele rus Vladimir Putin se va întâlni vineri în Alaska cu omologul său american Donald Trump, descriind alegerea locului pentru întrevedere ca fiind „destul de logică”, relatează AFP.

„Rusia şi Statele Unite sunt vecini apropiaţi, cu o graniţă comună”, a explicat consilierul diplomatic al Kremlinului, Iuri Uşakov, citat de agenţiile de presă ruseşti, precizând că Moscova l-a invitat pe Trump să viziteze Rusia după summit.

Vladimir Putin și Donald Trump
Putin s-a sucit și a spus că vrea să întâlnească cu Trump în Europa. A ales Ungaria în locul Emiratelor Arabe Unite

Donald Trump vorbește despre un posibil schimb de teritorii între Rusia și Ucraina

Preşedintele SUA Donald Trump a menţionat vineri un posibil „schimb de teritorii” între Ucraina şi Rusia în cadrul unui viitor acord între cele două ţări aflate în conflict, fără a preciza progresele înregistrate pe această temă de părţile implicate, relatează AFP.

„Vor exista schimburi de teritorii în beneficiul fiecăreia, dar vom vorbi despre aceasta mai târziu sau mâine”, a declarat el la Casa Albă, adăugând că „este complicat, nu este chiar uşor”. „Vorbim despre un teritoriu afectat de lupte de peste trei ani şi jumătate (...) vom recupera o parte din el”, a adăugat el, fără a da mai multe detalii.

Donald Trump a anunţat vineri pe reţeaua sa Truth Social că "mult aşteptata întâlnire" cu omologul său rus Vladimir Putin va avea loc pe 15 august în statul american Alaska (nord-vest).

Rusia a cerut până în prezent Ucrainei să-i cedeze oficial cele patru regiuni controlate parţial de armata rusă (Doneţk, Lugansk, Zaporojie şi Herson), precum şi peninsula Crimeea anexată în 2014, să renunţe la aspiraţia de aderare la NATO şi să-şi diminueze capacităţile militare.

Aceste condiţii au fost descrise de Ucraina ca fiind inacceptabile şi a cerut retragerea completă a trupelor ruse de pe teritoriul său, precum şi garanţii de securitate occidentale, inclusiv continuarea livrărilor de arme şi, ca substitut în lipsa aderării la NATO, desfăşurarea unui contingent militar european pe teritoriul ucrainean, desfăşurare faţă de care Rusia se opune categoric.
 

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 09-08-2025 07:02

