Trump anunță o nouă convorbire cu Putin, la scurt timp după discuții cu Zelenski și lideri UE

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce a vorbit anterior în cursul zilei cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

"Da, voi vorbi cu el", a declarat preşedintele american unui reporter care l-a întrebat dacă va discuta în curând cu liderul rus, în marja unei cine cu directori de top din domeniul tehnologiei din SUA.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în curând.

"Acest lucru poate fi organizat rapid dacă este necesar", a declarat oficialul, citat de agenţia de ştiri RIA Novosti.

Vladimir Putin şi Donald Trump s-au întâlnit în Alaska, în SUA, pe 15 august, pentru un summit care a pus capăt izolării preşedintelui rus de la invadarea Ucrainei, dar nu a dus la un armistiţiu.

