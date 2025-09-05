Trump anunță o nouă convorbire cu Putin, la scurt timp după discuții cu Zelenski și lideri UE

05-09-2025 | 08:54
Vladimir Putin, Donald Trump, Alaska
AFP/Sputnik

Preşedintele american Donald Trump a declarat joi că se va întâlni în curând cu preşedintele rus Vladimir Putin, după ce a vorbit anterior în cursul zilei cu omologul său ucrainean Volodimir Zelenski şi cu mai mulţi lideri europeni, relatează AFP.

 

autor
Vlad Dobrea

"Da, voi vorbi cu el", a declarat preşedintele american unui reporter care l-a întrebat dacă va discuta în curând cu liderul rus, în marja unei cine cu directori de top din domeniul tehnologiei din SUA.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat vineri că această discuţie ar putea avea loc în curând.

"Acest lucru poate fi organizat rapid dacă este necesar", a declarat oficialul, citat de agenţia de ştiri RIA Novosti.

Vladimir Putin şi Donald Trump s-au întâlnit în Alaska, în SUA, pe 15 august, pentru un summit care a pus capăt izolării preşedintelui rus de la invadarea Ucrainei, dar nu a dus la un armistiţiu.

Sursa: Agerpres

Etichete: kremlin, donald trump, vladimir putin,

Dată publicare: 05-09-2025 08:54

Kokichi Akuzawa a fost pe punctul de a renunţa în timpul ascensiunii sale pentru a deveni cea mai în vârstă persoană care a urcat pe Muntele Fuji, la vârsta de 102 ani, reuşită recunoscută de Cartea Recordurilor după ce a ajuns în vârf în august. 

O fată de 18 ani a murit şi alte şapte persoane au fost rănite într-un atac cu cuţitul într-o comunitate indigenă izolată din Canada, potrivit poliţiei citate de BBC.

 

