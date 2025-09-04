Bilanțul morților după cutremurul din Afganista a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate

Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200.

Supravieţuitorii fără adăpost se confruntă cu un viitor sumbru, iar agenţiile globale de ajutor umanitar avertizând cu privire la diminuarea resurselor.

Operaţiunile de căutare au continuat în zonele muntoase estice afectate de cutremur, a declarat administraţia talibană, anunţând un nou număr de morţi de 2.205 şi cel puţin 3.640 de persoane rănite.

„Tot ce aveam a fost distrus", a spus Aalem Jan, a cărui casă din provincia Kunar, cea mai afectată, a fost dărâmată de cutremure.

„Singurele lucruri care au mai rămas sunt aceste haine de pe noi", a spus Jan.

Cutremure devastatoare și replici periculoase

Primul cutremur de magnitudinea 6, unul dintre cele mai mortale din Afganistan din ultimii ani, a provocat pagube şi distrugeri pe scară largă în provinciile Kunar şi Nangarhar duminică, producându-se la o adâncime mică de 10 km.

Un al doilea cutremur cu magnitudinea de 5,5, marţi, a provocat panică şi a întrerupt eforturile de salvare, deoarece a provocat avalanşe de pietre pe munţi şi a tăiat drumurile către satele din zonele izolate.

Peste 6.700 de case au fost distruse, au declarat oficialii afgani. Naţiunile Unite au avertizat că numărul victimelor ar putea creşte, oamenii fiind încă prinşi sub dărâmături.

Nevoi umanitare uriașe

Nevoile umanitare sunt „vaste şi cresc rapid", a avertizat Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

„Până la 84.000 de persoane sunt afectate direct şi indirect, mii fiind strămutate", a adăugat aceasta, citând cifre iniţiale.

În unele dintre cele mai afectate sate din provincia Kunar, două din trei persoane au fost ucise sau rănite, în timp ce 98% din clădiri au fost fie distruse, fie avariate de cutremure, potrivit unei evaluări a organizaţiei caritabile britanice Islamic Relief Worldwide.

Supravieţuitorii care căutau cu disperare membrii familiei au cernut dărâmăturile, au cărat cadavre pe tărgi improvizate şi au săpat morminte cu târnăcoape în aşteptarea sosirii ajutoarelor.

Afganistanul este predispus la cutremure mortale, în special în lanţul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană şi eurasiatică.

Cu case construite în mare parte din zidărie uscată, piatră şi lemn, unele familii au preferat să stea afară, decât să se întoarcă acasă, deoarece replicile continuă la intervale regulate.

Casele au oferit puţină protecţie împotriva cutremurelor, pe un teren lăsat instabil de zilele de ploi abundente, a precizat şi Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

