Bilanțul morților după cutremurul din Afganista a crescut la 2.200. Până la 84.000 de persoane sunt afectate

Stiri externe
04-09-2025 | 19:34
afganistan cutremur
AFP

Echipele de salvare au scos joi alte cadavre dintre dărâmăturile caselor distruse de cutremurele din Afganistan, numărul confirmat al morţilor depăşind 2.200.

autor
Sabrina Saghin

Supravieţuitorii fără adăpost se confruntă cu un viitor sumbru, iar agenţiile globale de ajutor umanitar avertizând cu privire la diminuarea resurselor.

Operaţiunile de căutare au continuat în zonele muntoase estice afectate de cutremur, a declarat administraţia talibană, anunţând un nou număr de morţi de 2.205 şi cel puţin 3.640 de persoane rănite.

„Tot ce aveam a fost distrus", a spus Aalem Jan, a cărui casă din provincia Kunar, cea mai afectată, a fost dărâmată de cutremure.

„Singurele lucruri care au mai rămas sunt aceste haine de pe noi", a spus Jan.

Citește și
cutremur afganistan
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO

Cutremure devastatoare și replici periculoase

Primul cutremur de magnitudinea 6, unul dintre cele mai mortale din Afganistan din ultimii ani, a provocat pagube şi distrugeri pe scară largă în provinciile Kunar şi Nangarhar duminică, producându-se la o adâncime mică de 10 km.

Un al doilea cutremur cu magnitudinea de 5,5, marţi, a provocat panică şi a întrerupt eforturile de salvare, deoarece a provocat avalanşe de pietre pe munţi şi a tăiat drumurile către satele din zonele izolate.

Peste 6.700 de case au fost distruse, au declarat oficialii afgani. Naţiunile Unite au avertizat că numărul victimelor ar putea creşte, oamenii fiind încă prinşi sub dărâmături.

Nevoi umanitare uriașe

Nevoile umanitare sunt „vaste şi cresc rapid", a avertizat Federaţia Internaţională a Societăţilor de Cruce Roşie şi Semilună Roşie.

„Până la 84.000 de persoane sunt afectate direct şi indirect, mii fiind strămutate", a adăugat aceasta, citând cifre iniţiale.

În unele dintre cele mai afectate sate din provincia Kunar, două din trei persoane au fost ucise sau rănite, în timp ce 98% din clădiri au fost fie distruse, fie avariate de cutremure, potrivit unei evaluări a organizaţiei caritabile britanice Islamic Relief Worldwide.

Supravieţuitorii care căutau cu disperare membrii familiei au cernut dărâmăturile, au cărat cadavre pe tărgi improvizate şi au săpat morminte cu târnăcoape în aşteptarea sosirii ajutoarelor.

Afganistanul este predispus la cutremure mortale, în special în lanţul muntos Hindu Kush, unde se întâlnesc plăcile tectonice indiană şi eurasiatică.

Cu case construite în mare parte din zidărie uscată, piatră şi lemn, unele familii au preferat să stea afară, decât să se întoarcă acasă, deoarece replicile continuă la intervale regulate.

Casele au oferit puţină protecţie împotriva cutremurelor, pe un teren lăsat instabil de zilele de ploi abundente, a precizat şi Biroul ONU pentru Coordonarea Afacerilor Umanitare.

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, afganistan,

Dată publicare: 04-09-2025 19:34

Articol recomandat de sport.ro
Ianis Hagi a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Alanyaspor: ”Una dintre cele mai tari din lume”
Ianis Hagi a dezvăluit de ce a ales să semneze cu Alanyaspor: ”Una dintre cele mai tari din lume”
Citește și...
Cutremur înregistrat marți în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut
Stiri actuale
Cutremur înregistrat marți în România. În ce zonă s-a produs și ce magnitudine a avut

Un cutremur cu magnitudinea 3,3 pe Richter s-a produs marţi, la ora locală 11:50, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO
Stiri externe
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, sute de persoane şi-au pierdut viaţa.

Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri
Stiri externe
Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni în apele din largul Insulelor Kurile din Rusia.

Recomandări
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”
Stiri Politice
Președintele Nicuşor Dan: Rusia ”înţelege doar limbajul forţei. România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare”

România susţine adoptarea de sancţiuni suplimentare pentru Rusia, a transmis, joi, pe platforma X, preşedintele României, Nicuşor Dan.

Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului
Stiri Politice
Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului

Premierul Ilie Bolojan a eliminat toate criteriile care stăteau la baza numirii șefului Corpului de Control al premierului, ”pentru că s-a considerat că este suficient să existe calificarea pentru un secretar de stat”.  

DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”
Stiri Politice
DOCUMENTE. Cele 4 moțiuni de cenzură, prezentate în Parlament. Guvernul, acuzat de ”terorism legislativ fără precedent”

Cele patru moţiuni de cenzură depuse de AUR au fost prezentate în Parlament, urmând ca acestea să fie dezbătute şi supuse votului pe 7 septembrie.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 04 Septembrie 2025

50:22

Alt Text!
La Măruță
La Maruta # - 04 Septembrie 2025

01:31:02

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
4 Septembrie 2025

01:45:57

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
Ce surprize se pregătesc in noul sezon de MASTER CHEF?

02:10

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28