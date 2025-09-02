Într-un sat din Afganistan, cutremurul devastator nu a cruţat nicio familie. Sute de morţi şi mii de răniţi. GALERIE FOTO

Stiri externe
02-09-2025 | 12:59
cutremur Afganistan
Getty

În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruţată: aici, în estul Afganistanului, în cutremurul produs în cursul nopţii trecute. În fiecare casă s-a înregistrat cel puţin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuinţă nu a mai rămas în picioare.

autor
Mihaela Ivăncică

În acest peisaj devastat, unde pluteşte cadavrul unei vaci într-un loc, al unei capre în altul şi peste tot bucăţi de rame de lemn care s-au prabuşit ca nişte castele de cărţii, mirosul morţii este copleşitor, scrie AFP.

În faţa a ceea ce a fost odată o casă de lut, salvatorii au fost întâmpinaţi ca eroi în timp ce coborau din elicopter, iar sătenii au încercat să cureţe molozul cu lopeţile sau manual.

Eforturi dramatice de salvare

Un salvator care a ajutat la scoaterea unei femei de sub dărâmături este ocupat, ignorând cutremurele care continuă să zguduie totul şi provoacă un zgomot infernal care răsună prin munţii din jur.

Citește și
cutremur
Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur Afganistan cutremur Afganistan
cutremur afganistan cutremur afganistan
cutremur afganistan cutremur afganistan

"Când am evacuat o femeie a spus că este îngrijorată pentru copiii ei care erau încă înăuntru", a declarat salvatorul pentru AFP, înainte să continue operaţiunea.

La miezul nopţii, în timp ce se simţeau încă noi cutremure, a început numărătoarea inversă sumbră.

Afganistanul, una dintre cele mai sărace ţări din lume, devastată în mod constant de catastrofe naturale care vor creşte din cauza efectelor schimbărilor climatice, a înregistrat sute de decese.

Mii de răniţi se află înghesuiţi în spitale, unde medicii şi asistentele sunt ocupate cu cei aduşi pe tărgi.

Seismologii sunt familiarizaţi cu nord-estul Afganistanului: din 1900, în regiune s-au înregistrat 12 cutremure cu o magnitudine mai mare de 7.

Însă Mohammed Jawad nu mai a cunoscut niciodată un cutremur atât de violent precum cel care a lovit aseară: 6 grade pe scara Richter şi replici de peste 5.

Bilanțul tragic al dezastrului

Peste 900 de persoane au murit în urma seismului care a lovit recent estul Afganistanului, unde operaţiunile de salvare continuă, în timp ce personalul medical încearcă să îi ajute şi să îi consoleze pe localnicii supravieţuitori, informează marţi AFP.

Având magnitudinea 6 şi urmat de cel puţin cinci replici puternice, cutremurul de pământ a devastat în noaptea de duminică spre luni zone izolate din provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman.

Aproape toate victimele au fost înregistrate în provincia Kunar, a precizat Mohammed Hamad, purtătorul de cuvânt al Autorităţii de gestionare a catastrofelor, în timp ce în provincia vecină Nangarhar au fost raportaţi 10 morţi.

Potrivit aceluiaşi oficial afgan, bilanţul - care menţionează totodată peste 3.000 de răniţi - ar putea creşte şi mai mult în orele următoare, în contextul în care operaţiunile de căutare continuă în acele sate de munte, transformate în mormane de moloz.

"Trebuie să ne ajutaţi", a implorat un tânăr localnic, Akhlaq, în vârstă de 14 ani, de pe patul său de spital din oraşul Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, unde a fost transportat cu elicopterul. În momentul seismului, în locuinţa familiei sale se aflau 10 persoane.

"Doi dintre fraţii mei, unchiul meu şi doi dintre nepoţii mei au murit, ceilalţi patru membri ai familiei mele au rămas acum fără adăpost, nu au nici mâncare, nici apă", a declarat el.

Ehsanullah Ehsan, directorul Autorităţii de gestionare a catastrofelor din provincia Kunar, cea mai devastată, a dat asigurări spunând că "operaţiunile de căutare şi salvare au continuat pe durata întregii nopţi".

"Datoria de a ajuta"

"Graţie mobilizării angajaţilor noştri şi a localnicilor veniţi din districtele învecinate, căutările nu s-au întrerupt", a declarat el, în condiţiile în care echipele de ajutorare întâmpină încă dificultăţi în a se apropia de anumite sate rămase izolate din cauza unor alunecări de teren.

"Prioritatea este de a-i ajuta pe răniţi, apoi vom distribui corturi şi mese calde celor rămaşi fără adăpost", a adăugat Ehsanullah Ehsan.

De peste 36 de ore, zeci de locuitori ai satelor Wadir şi Mazar Dara, situate pe dealurile înverzite din Kunar, curăţă cu lopeţi sau cu mâinile goale ceea ce a mai rămas din casele prăbuşite.

Oubadullah Stouman a alergat spre Wadir venind din satul său situat lângă graniţa cu Pakistanul, mai la est, pentru a afla veşti despre rudele sale.

"Aici oamenii sunt săraci, este datoria noastră de a îi ajuta", a declarat acest afgan în vârstă de 26 de ani, care a fost trezit brusc din somn de cutremur, dar al cărui sat nu a fost afectat.

În Wadir, în schimb, "nu au mai rămas decât pietre, nici nu ştiu cum să descriu asta, e foarte, foarte greu de privit", a dezvăluit el, cu o voce îndurerată.

Peste tot în jur, după rugăciunile funerare, rânduri întregi de cadavre, uneori ale unor copii, învelite într-un giulgiu alb conform ritului musulman, sunt îngropate.

Ajutor internaţional

Elicopterele militară îşi continuă zborurile spre zonele sinistrate, transportând ajutoare şi participând la evacuarea morţilor şi a răniţilor.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 27 kilometri distanţă de Jalalabad, la o adâncime de doar opt kilometri, ceea ce explică bilanţul ridicat al victimelor şi amploarea pagubelor materiale.

Afganistanul, ale cărui autorităţi talibane sunt recunoscute doar de Rusia, este una dintre cele mai sărace ţări din lume.

Toate agenţiile ONU au lansat campanii de strângere de fonduri, iar o sumă iniţială de 5 milioane de dolari a fost deblocată din fondul global de intervenţie de urgenţă al ONU.

Guvernul de la Londra, la rândul său, a anunţat că va aloca 1 milion de lire sterline pentru a ajuta familiile afectate.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în regiunea lanţului muntos Hindukuş, în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Începând din 1900, în regiunea nord-estică a acestei ţări au fost înregistrate 12 seisme cu magnitudini de peste 7, a precizat Brian Baptie, seismolog la British Geological Survey.

După revenirea lor la putere în 2021, talibanii s-au confruntat cu un alt cutremur de proporţii: în 2023, în provincia Herat, la celălalt capăt al ţării, în vest, lângă graniţa cu Iranul, peste 1.500 de persoane au fost ucise şi peste 63.000 de locuinţe au fost distruse.

Acel cutremur cu magnitudinea 6,3 a fost cel mai devastator seism care s-a produs în această ţară în ultimii 25 de ani.

De la 1 septembrie, sute de mii de români rămân fără asigurare de sănătate dacă nu își plătesc contribuția la Fisc

Sursa: Agerpres

Etichete: cutremur, afganistan,

Dată publicare: 02-09-2025 12:10

Articol recomandat de sport.ro
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
NEWS ALERT Ianis Hagi a luat decizia: „E pe drum pentru a semna contractul“
Citește și...
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO
Stiri externe
Cel puțin 812 morți și peste 2.700 de răniți sunt în Afganistan, după un cutremur de magnitudine 6. FOTO și VIDEO

Un seism cu magnitudinea 6 a zguduit estul Afganistanului, în apropierea graniţei cu Pakistanul, în noaptea de duminică spre luni. Potrivit autorităţilor locale, sute de persoane şi-au pierdut viaţa.

Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri
Stiri externe
Rusia a fost zguduită de un cutremur cu magnitudinea 6,3. Seismul s-a produs la o adâncime de 10 kilometri

Un cutremur cu magnitudinea 6,3 s-a produs luni în apele din largul Insulelor Kurile din Rusia.

Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs
Stiri actuale
Cutremur în România, înregistrat duminică dimineață. Ce magnitudine a avut și unde s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs duminică, la ora 7:15, în zona seismică Vrancea, judeţul Vrancea, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs
Stiri actuale
Cutremur, vineri după-amiază, în România. Ce magnitudine a avut și în ce zonă s-a produs

Un cutremur cu magnitudinea 4,2 s-a produs vineri, la ora 14:18, în Oltenia, judeţul Gorj, potrivit datelor publicate de Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort
Stiri externe
Peste 200 de replici seismice în Turcia după cutremurul cu magnitudinea de 6,1. Zeci de răniți și un mort

Peste 200 de replici seismice au fost înregistrate luni în vestul Turciei, la câteva ore după ce regiunea a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea 6,1.

Recomandări
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”
Stiri Politice
Premierul Ilie Bolojan a explicat de ce nu s-a aplicat reforma administraţiei publice locale: ”Nu s-a ajuns la o înțelegere”

Premierul Ilie Bolojan a susținut, marți, o conferință de presă la Palatul Victoria, unde a vorbit despre reforma din administrația publică locală, care a generat tensiuni în coaliția de guvernare, din cauza reducerilor de posturi.

Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală
Stiri actuale
Protest în Educație, pe 8 septembrie. Organizațiile studențești se alătură mitingului profesorilor din prima zi de școală

Organizațiile studențești se alătură protestului din 8 septembrie al sindicatelor din învățământ, și își exprimă nemulțumirea față de măsurile de austeritate care vizează sistemul educațional.

Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale
Stiri Politice
Nicușor Dan se întâlnește cu liderii coaliției de guvernare. Contextul: tensiunile privind reforma administrației locale

Președintele Nicușor Dan urmează să aibă marți, la ora 12:00, o întrevedere cu liderii partidelor din coaliția de guvernare, potrivit declarațiilor făcute de liderul UDMR, Kelemen Hunor.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 02 Septembrie 2025

03:23:27

Alt Text!
Exclusiv PRO TV Plus
TUP la Big Little Festival

02:35

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
1 Septembrie 2025

01:30:47

Alt Text!
Vorbește Lumea
1 Septembrie 2025

01:48:53

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28