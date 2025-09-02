Într-un sat din Afganistan, cutremurul devastator nu a cruţat nicio familie. Sute de morţi şi mii de răniţi. GALERIE FOTO

În satul Wadir, nicio casă nu a fost cruţată: aici, în estul Afganistanului, în cutremurul produs în cursul nopţii trecute. În fiecare casă s-a înregistrat cel puţin un mort sau un rănit, în timp ce nicio locuinţă nu a mai rămas în picioare.

În acest peisaj devastat, unde pluteşte cadavrul unei vaci într-un loc, al unei capre în altul şi peste tot bucăţi de rame de lemn care s-au prabuşit ca nişte castele de cărţii, mirosul morţii este copleşitor, scrie AFP.

În faţa a ceea ce a fost odată o casă de lut, salvatorii au fost întâmpinaţi ca eroi în timp ce coborau din elicopter, iar sătenii au încercat să cureţe molozul cu lopeţile sau manual.

Eforturi dramatice de salvare

Un salvator care a ajutat la scoaterea unei femei de sub dărâmături este ocupat, ignorând cutremurele care continuă să zguduie totul şi provoacă un zgomot infernal care răsună prin munţii din jur.

cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur Afganistan cutremur afganistan cutremur afganistan

"Când am evacuat o femeie a spus că este îngrijorată pentru copiii ei care erau încă înăuntru", a declarat salvatorul pentru AFP, înainte să continue operaţiunea.

La miezul nopţii, în timp ce se simţeau încă noi cutremure, a început numărătoarea inversă sumbră.

Afganistanul, una dintre cele mai sărace ţări din lume, devastată în mod constant de catastrofe naturale care vor creşte din cauza efectelor schimbărilor climatice, a înregistrat sute de decese.

Mii de răniţi se află înghesuiţi în spitale, unde medicii şi asistentele sunt ocupate cu cei aduşi pe tărgi.

Seismologii sunt familiarizaţi cu nord-estul Afganistanului: din 1900, în regiune s-au înregistrat 12 cutremure cu o magnitudine mai mare de 7.

Însă Mohammed Jawad nu mai a cunoscut niciodată un cutremur atât de violent precum cel care a lovit aseară: 6 grade pe scara Richter şi replici de peste 5.

Bilanțul tragic al dezastrului

Peste 900 de persoane au murit în urma seismului care a lovit recent estul Afganistanului, unde operaţiunile de salvare continuă, în timp ce personalul medical încearcă să îi ajute şi să îi consoleze pe localnicii supravieţuitori, informează marţi AFP.

Având magnitudinea 6 şi urmat de cel puţin cinci replici puternice, cutremurul de pământ a devastat în noaptea de duminică spre luni zone izolate din provinciile muntoase Nangarhar, Kunar şi Laghman.

Aproape toate victimele au fost înregistrate în provincia Kunar, a precizat Mohammed Hamad, purtătorul de cuvânt al Autorităţii de gestionare a catastrofelor, în timp ce în provincia vecină Nangarhar au fost raportaţi 10 morţi.

Potrivit aceluiaşi oficial afgan, bilanţul - care menţionează totodată peste 3.000 de răniţi - ar putea creşte şi mai mult în orele următoare, în contextul în care operaţiunile de căutare continuă în acele sate de munte, transformate în mormane de moloz.

"Trebuie să ne ajutaţi", a implorat un tânăr localnic, Akhlaq, în vârstă de 14 ani, de pe patul său de spital din oraşul Jalalabad, capitala provinciei Nangarhar, unde a fost transportat cu elicopterul. În momentul seismului, în locuinţa familiei sale se aflau 10 persoane.

"Doi dintre fraţii mei, unchiul meu şi doi dintre nepoţii mei au murit, ceilalţi patru membri ai familiei mele au rămas acum fără adăpost, nu au nici mâncare, nici apă", a declarat el.

Ehsanullah Ehsan, directorul Autorităţii de gestionare a catastrofelor din provincia Kunar, cea mai devastată, a dat asigurări spunând că "operaţiunile de căutare şi salvare au continuat pe durata întregii nopţi".

"Datoria de a ajuta"

"Graţie mobilizării angajaţilor noştri şi a localnicilor veniţi din districtele învecinate, căutările nu s-au întrerupt", a declarat el, în condiţiile în care echipele de ajutorare întâmpină încă dificultăţi în a se apropia de anumite sate rămase izolate din cauza unor alunecări de teren.

"Prioritatea este de a-i ajuta pe răniţi, apoi vom distribui corturi şi mese calde celor rămaşi fără adăpost", a adăugat Ehsanullah Ehsan.

De peste 36 de ore, zeci de locuitori ai satelor Wadir şi Mazar Dara, situate pe dealurile înverzite din Kunar, curăţă cu lopeţi sau cu mâinile goale ceea ce a mai rămas din casele prăbuşite.

Oubadullah Stouman a alergat spre Wadir venind din satul său situat lângă graniţa cu Pakistanul, mai la est, pentru a afla veşti despre rudele sale.

"Aici oamenii sunt săraci, este datoria noastră de a îi ajuta", a declarat acest afgan în vârstă de 26 de ani, care a fost trezit brusc din somn de cutremur, dar al cărui sat nu a fost afectat.

În Wadir, în schimb, "nu au mai rămas decât pietre, nici nu ştiu cum să descriu asta, e foarte, foarte greu de privit", a dezvăluit el, cu o voce îndurerată.

Peste tot în jur, după rugăciunile funerare, rânduri întregi de cadavre, uneori ale unor copii, învelite într-un giulgiu alb conform ritului musulman, sunt îngropate.

Ajutor internaţional

Elicopterele militară îşi continuă zborurile spre zonele sinistrate, transportând ajutoare şi participând la evacuarea morţilor şi a răniţilor.

Epicentrul cutremurului a fost localizat la 27 kilometri distanţă de Jalalabad, la o adâncime de doar opt kilometri, ceea ce explică bilanţul ridicat al victimelor şi amploarea pagubelor materiale.

Afganistanul, ale cărui autorităţi talibane sunt recunoscute doar de Rusia, este una dintre cele mai sărace ţări din lume.

Toate agenţiile ONU au lansat campanii de strângere de fonduri, iar o sumă iniţială de 5 milioane de dolari a fost deblocată din fondul global de intervenţie de urgenţă al ONU.

Guvernul de la Londra, la rândul său, a anunţat că va aloca 1 milion de lire sterline pentru a ajuta familiile afectate.

Afganistanul este frecvent lovit de cutremure, în special în regiunea lanţului muntos Hindukuş, în apropiere de joncţiunea plăcilor tectonice eurasiatică şi indiană.

Începând din 1900, în regiunea nord-estică a acestei ţări au fost înregistrate 12 seisme cu magnitudini de peste 7, a precizat Brian Baptie, seismolog la British Geological Survey.

După revenirea lor la putere în 2021, talibanii s-au confruntat cu un alt cutremur de proporţii: în 2023, în provincia Herat, la celălalt capăt al ţării, în vest, lângă graniţa cu Iranul, peste 1.500 de persoane au fost ucise şi peste 63.000 de locuinţe au fost distruse.

Acel cutremur cu magnitudinea 6,3 a fost cel mai devastator seism care s-a produs în această ţară în ultimii 25 de ani.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













