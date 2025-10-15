Americanii nu se mai află în vârful topului celor mai puternice pașapoarte. SUA și România, umăr la umăr în clasament

Pașaportul american nu mai deschide porți ca altă dată. Lucru fără precedent, Statele Unite au ieșit din topul zece în așa-numitul Henley Passport Index.

Clasament analizează numărul de destinații la care titularii de pașaport lor pot avea acces fără viză.

Documentul american se clasează anul acesta pe locul 12, într-un context geopolitic inflamat de măsurile controversate ale administrației Trump.

În urmă cu zece ani, Statele Unite ocupau primul loc în clasamentul celor mai „puternice” pașapoarte.

Acum, pe primele trei locuri se află Singapore, Coreea de Sud și Japonia. România este pe locul 13 în acest top.

