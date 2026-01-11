Amenințare asupra „teritoriului ocupat”. Iran, gata de represalii împotriva Israelului dacă SUA îl atacă

Israelul ar putea fi vizat de un atac al Iranului, în timp ce protestele naționale împotriva regimului ultrareligios din Iran au adus duminică mulțimi de manifestanți pe străzile Capitalei și ale celui de-al doilea oraș ca mărime al țării.

Violențele din jurul demonstrațiilor, care durează de două săptămâni, au provocat moartea a cel puțin 116 persoane, au declarat activiștii. Dacă SUA lansează un atac, și Israelul va deveni o țintă legitimă, afirmă președintele parlamentului iranian.

Președintele parlamentului iranian a avertizat că armata americană și Israelul vor fi „ținte legitime” dacă America va ataca Republica Islamică, așa cum a amenințat președintele Donald Trump, arată New York Post.

Mohammad-Bagher Ghalibaf a făcut această amenințare în timp ce parlamentarii au invadat tribuna parlamentului iranian, strigând: „Moarte Americii!”

???? #IranProtests Iran’s Generation Z is on the streets, while the Islamic dictatorship hides in bunkers. Iran’s revolution holds a crucial place in the world’s political landscape. Donald Trump’s open support is a clear signal — change is inevitable#Iran #IranRevolution2026… pic.twitter.com/8cbTyCKTRN — Ramesh Tiwari (@rameshofficial0) January 9, 2026

Având în vedere că internetul este blocat în Iran și liniile telefonice sunt întrerupte, evaluarea demonstrațiilor din străinătate a devenit mai dificilă.

Totuși, numărul morților în urma protestelor a crescut, iar 2.600 de persoane au fost arestate, potrivit Agenției de știri pentru activiștii drepturilor omului din SUA.

Cei din străinătate se tem că blocarea informațiilor va încuraja extremiștii din cadrul serviciilor de securitate iraniene să lanseze o represiune sângeroasă, în ciuda avertismentelor lui Trump că este dispus să atace Republica Islamică pentru a proteja demonstranții pașnici.

Trump a oferit sprijin protestatarilor, afirmând pe rețelele de socializare că „Iranul se îndreaptă spre LIBERTATE, poate ca niciodată până acum. SUA sunt gata să ajute!!!”

New York Times și Wall Street Journal, citând oficiali americani anonimi, au arătat sâmbătă seara că Trump are opțiuni militare pentru un atac asupra Iranului, dar nu a luat o decizie finală.

Departamentul de Stat a avertizat separat: „Nu vă jucați cu președintele Trump. Când spune că va face ceva, vorbește serios.”

Vizează „teritoriul ocupat”, Israelul”

Televiziunea de stat iraniană a transmis în direct ședința parlamentului. Ghalibaf, un susținător al liniei dure, care a candidat la președinție în trecut, a ținut un discurs în care a aplaudat poliția și Garda Revoluționară paramilitară a Iranului, în special Basij, formată exclusiv din voluntari, pentru că „au rămas ferme” în timpul protestelor.

„Poporul iranian trebuie să știe că vom trata cu severitate și vom pedepsi pe cei arestați”, a spus el.

El a continuat amenințând direct Israelul, „teritoriul ocupat”, cum l-a numit el, și armata americană, posibil cu un atac preventiv.

„În cazul unui atac asupra Iranului, atât teritoriul ocupat, cât și toate centrele militare, bazele și navele americane din regiune vor fi țintele noastre legitime. Nu ne considerăm limitați la a reacționa după acțiune și vom acționa pe baza oricăror semne obiective de amenințare”, a spus Ghalibaf.

Rămâne neclar cât de serios este Iranul în ceea ce privește lansarea unui atac, mai ales după ce și-a văzut apărarea aeriană distrusă în timpul războiului de 12 zile din iunie cu Israelul.

Doar Ali Khamenei poate decide un atac

Orice decizie de a intra în război ar reveni liderului suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani.

Armata SUA a declarat în Orientul Mijlociu că este „pregătită cu forțe care acoperă întreaga gamă de capacități de luptă pentru a apăra forțele noastre, partenerii și aliații noștri, precum și interesele SUA”.

Videoclipurile online trimise din Iran, probabil folosind conexiunea la satelit Starlink, arătau, se pare, manifestanți adunați în cartierul Punak din nordul Teheranului. Acolo, se pare că autoritățile au închis străzile, iar protestatarii fluturau telefoanele mobile aprinse. Alții loveau în metal, în timp ce se auzeau focuri de artificii.

Alte imagini arătau, manifestanți mărșăluind pașnic pe o stradă și alții claxonând cu mașinile pe stradă.

În Mashhad, al doilea oraș ca mărime din Iran, situat la aproximativ 720 km nord-est de Teheran, imaginile arătau protestatarii confruntându-se cu forțele de securitate. Pe stradă se puteau vedea resturi în flăcări și containere de gunoi, care blocau drumul.

Mashhad găzduiește sanctuarul Imam Reza, cel mai sfânt din islamul șiit, ceea ce face ca protestele de acolo să aibă o semnificație importantă pentru teocrația țării.

Proteste au avut loc și în Kerman, la 500 de mile sud-est de Teheran.

Televiziunea de stat arată doar protestele liniștite

Duminică dimineață, televiziunea de stat iraniană a preluat subiectul demonstranților, trimițându-și corespondenții pe străzile mai multor orașe pentru a arăta zonele calme, cu data afișată pe ecran.

Teheranul și Mashhadul nu au fost incluse. De asemenea, au fost difuzate imagini cu demonstrații pro-guvernamentale în Qom și Qazvin.

Khamenei a semnalat o reprimare iminentă, în ciuda avertismentelor SUA.

Teheranul și-a intensificat amenințările sâmbătă, procurorul general al Iranului, Mohammad Movahedi Azad, avertizând că orice persoană care participă la proteste va fi considerată „dușman al lui Dumnezeu”, o acuzație pedepsită cu moartea. Declarația difuzată de televiziunea de stat iraniană a precizat că chiar și cei care „au ajutat protestatarii” vor fi acuzați.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













