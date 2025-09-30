Ambasadorul Africii de Sud în Franța, găsit mort la un hotel de lux din Paris. SMS-ul „îngrijorător” trimis soției

30-09-2025 | 21:35
Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa
IMAGO

Ambasadorul Africii de Sud în Franța, Nkosinathi Emmanuel „Nathi” Mthethwa, în vârstă de 58 de ani, a fost găsit mort marți în curtea interioară a unui hotel din Paris.

Mihai Niculescu

Trupul ambasadorului a fost descoperit marți după amiază în curtea hotelului Hyatt Regency, un turn înalt din vestul Parisului, nu departe de Arcul de Triumf, potrivit biroului procurorului din Paris, transmite news.ro.

Mthethwa fusese dat dispărut de soția sa, luni seara, după ce aceasta primise un SMS îngrijorător de la el. Ambasadorul rezervase o cameră la etajul 22 al hotelului, iar o fereastră de acolo a fost forțată. O anchetă a autorităților judiciare este în curs.

Soția sa a declarat că l-a văzut ultima dată luni, înainte de ora 16:30, când acesta urma să participe la un cocktail, iar apoi a primit un mesaj în jurul orei 21:30 în care își cerea iertare și își manifesta intenția de a-și pune capăt zilelor, a precizat procurorul Laure Beccuau.

Anchetatorii nu au găsit semne de luptă sau urme de medicamente ori stupefiante.

Departamentul de Afaceri Externe al Africii de Sud a confirmat decesul și a spus că circumstanțele sunt investigate de autoritățile franceze.

Emmanuel Mthethwa a fost membru al Congresului Național African (ANC) și a ocupat funcții de ministru al poliției, culturii și sportului în guvernele lui Jacob Zuma și Cyril Ramaphosa între 2009 și 2023.

Dată publicare: 30-09-2025 21:29

