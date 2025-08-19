Fostul cel mai mare crescător de rinoceri, John Hume, a fost arestat în Africa de Sud. A fost acuzat de trafic cu coarne

John Hume, care a fost cel mai mare crescător de rinoceri din lume până la vânzarea fermei sale, în 2023, a fost arestat marţi în Africa de Sud pentru trafic cu coarne, a declarat pentru AFP un purtător de cuvânt al Hawks.

Bogatul om de afaceri în vârstă de 84 de ani a deţinut peste 2.000 de rinoceri albi, aproximativ 15% din populaţia globală a acestei specii, braconată pentru coarnele sale care se vând la preţuri exorbitante.

„El a fost eliberat pe cauţiune şi urmează să compară în instanţă la 9 decembrie", a declarat un purtător de cuvânt al Hawks după o audiere de marţi, la tribunalul din Pretoria, alături de alţi cinci suspecţi.

Schema cu permise false

Proprietatea sa de 7.800 de hectare, care se află la mai puţin de 200 de kilometri sud-vest de Johannesburg, a fost achiziţionată în 2023 de ONG-ul African Parks, care a transferat ulterior mai multe grupuri de rinoceri în alte parcuri.

„Suspecţii ar fi solicitat permise pentru a vinde şi cumpăra pe plan local coarne de rinocer, destinate de fapt pieţei negre internaţionale din Asia de Sud-Est", se arată într-un comunicat al poliţiei, potrivit căreia ancheta a început în 2017.

„Schema frauduloasă de permise identificată a implicat aproximativ 964 de coarne de rinocer", a precizat poliţia.

Legalizarea comerțului, soluție respinsă

Preţul unui kilogram de coarne, din cheratină, ajunge la 60.000 de dolari pe piaţa neagră. Exportul lor este interzis de Pretoria.

John Hume, care a susţinut că, de-a lungul anilor, a cheltuit 150 de milioane de euro pentru conservarea rinocerilor în rezervaţia sa, a pledat pentru legalizarea acestui comerţ în scopul finanţării protecţiei rinocerilor.

La fel ca fildeşul, coarnele de rinocer sunt folosite în medicina tradiţională pentru presupusele lor proprietăţi afrodiziace, însă reprezintă şi un simbol al prestigiului social.

Intervievat de AFP în 2023, la momentul licitaţiei proprietăţii sale, el a declarat că deţine "soluţia" pentru conservarea rinocerilor: legalizarea comerţului internaţional cu coarne.

„Însă, restul lumii şi ONG-urile nu sunt de acord, iar noi pierdem războiul (...) Din păcate, pe piaţa neagră, cornul unui rinocer mort încă valorează mai mult decât un rinocer viu", a spus el.

În 2024, 420 de rinoceri au fost ucişi de braconieri în Africa de Sud, potrivit Ministerului Mediului din această ţară.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













