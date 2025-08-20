Lavrov: „Rusia acceptă garanțiile de securitate pentru Ucraina oferite de China, SUA, Marea Britanie și Franța”

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a declarat că Rusia este de acord ca garanțiile de securitate pentru Ucraina să fie acordate în mod egal, cu participarea Chinei, Statelor Unite, Marii Britanii și Franței.

În același timp, șeful diplomației ruse a subliniat că această problemă nu poate fi rezolvată fără Rusia.

„În ceea ce privește rapoartele potrivit cărora Marea Britanie, Franța și Germania doresc să dezvolte garanții colective de securitate, suntem în favoarea ca aceste garanții să fie cu adevărat fiabile”, a declarat Serghei Lavrov (foto, stânga) în cadrul unei conferințe de presă comune cu ministrul de Externe iordanian Ayman al-Safadi.

Ministrul rus a menționat că, în cadrul discuțiilor de la Istanbul din aprilie 2022, delegația ucraineană a propus includerea în acordul de pace a unei clauze privind dezvoltarea garanțiilor de securitate pentru Ucraina de către membrii permanenți ai Consiliului de Securitate al ONU (Rusia, China, Franța, Statele Unite și Marea Britanie).

„Plus țări individuale. Au fost menționate Germania, Turcia și alte țări care ar putea fi interesate să se alăture acestui grup de garanți ai securității”, a explicat Serghei Lavrov. Potrivit acestuia, partea rusă a susținut această propunere la momentul respectiv, publicației ruse Kommersant.

„Nu putem fi de acord cu propunerea actuală de a rezolva problemele de securitate, securitatea colectivă, fără Federația Rusă. Acest lucru nu va funcționa. Am explicat deja de mai multe ori că Rusia nu își exagerează interesele, dar ne vom asigura interesele legitime cu fermitate și severitate”, a subliniat Serghei Lavrov.

