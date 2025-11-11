Volodimir Zelenski despre schema de corupţie la scară largă din sectorul energetic al Ucrainei: Trebuie să existe condamnări

11-11-2025 | 07:19
Zelenski
Volodimir Zelenski a cerut sancţionarea tuturor celor implicaţi în schema de corupţie din sectorul energetic, dezvăluită de NABU, relatează Ukrinform.

Ioana Andreescu

„Orice acţiune eficientă împotriva corupţiei este extrem de necesară. Inevitabilitatea pedepsei este esenţială”, a afirmat Zelenski.

El a subliniat că Energoatom furnizează în prezent Ucrainei cea mai mare parte a energiei electrice şi că „integritatea în cadrul companiei este o prioritate” – atât în sectorul energetic, cât şi în toate celelalte domenii.

„Toţi cei care au pus la cale scheme corupte trebuie să suporte consecinţe procedurale clare. Trebuie să existe condamnări. Iar funcţionarii publici trebuie să colaboreze cu NABU şi cu organele de aplicare a legii – şi să o facă într-un mod care să dea rezultate concrete”, a declarat Zelenski.

Biroul Naţional Anticorupţie al Ucrainei (NABU) a anunţat anterior că desfăşoară o operaţiune specială pentru a expune corupţia din sectorul energetic.

Potrivit biroului, membrii unei organizaţii criminale au dezvoltat o schemă extinsă de corupţie pentru a exercita influenţă asupra întreprinderilor strategice de stat, inclusiv Energoatom.

Activitatea principală a grupului a constat în colectarea sistematică de plăţi ilegale de la contractanţii Energoatom, cuprinse între 10% şi 15% din valoarea contractelor.

Sursa: News.ro

Dată publicare: 11-11-2025 07:19

