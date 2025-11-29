Alertă la Chișinău după pătrunderea a două drone. Spațiul aerian, închis temporar în nordul Republicii Moldova

Două drone au intrat în spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autoritățile de la Chișinău au anunțat o închidere temporară a spațiului aerian.

Autorităţile de la Chişinău au declanşat o alertă de securitate după ce Serviciul Operaţiuni Aeriene al Ministerului Apărării a anunţat Poliţia de Frontieră că două drone au fost detectate deasupra nordului Republicii Moldova. Incidentul a determinat închiderea temporară a spaţiului aerian, măsură ridicată ulterior, cu excepţia regiunii de nord, unde restricţiile rămân în vigoare, notează ProTV Chișinău.

Potrivit datelor preliminare, dronele ar fi pătruns în spaţiul aerian moldovenesc pe direcţia Stanislavka (regiunea Odesa) – Vărăncău (regiunea transnistreană), fără a fi detectate pe radar. Ulterior, autorităţile de frontieră din Ucraina au informat Chişinăul că aparatele au fost observate deplasându-se pe ruta Velikaia Kosniţa (Ucraina) – Ruslanovca, raionul Soroca, traversând în repetate rânduri frontiera de stat.

Echipele specializate au început verificările în zonele pe unde se presupune că au trecut dronele, însă până în prezent nu au fost descoperite obiecte sau urme care să reprezinte un pericol pentru populaţie.

Instituţiile abilitate continuă investigaţiile pentru a stabili originea aparatelor şi circumstanţele în care acestea au survolat neautorizat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Autorităţile menţin vigilenţa în zona de nord, singura unde restricţiile de zbor rămân active.

Un nou incident cu drone în Republica Moldova

Ministerul Apărării din Republica Moldova au detectat, marţi dimineaţă, şase drone care au traversat neautorizat spaţiul aerian al ţării, una dintre ele îndreptându-se spre frontiera cu România. Una dintre aceste drone a căzut pe o clădire dintr-o livadă, în raionul Floreşti.

”În urma atacului masiv asupra Ucrainei, în noaptea de luni spre marţi, sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale au detectat, în dimineaţa zilei de 25 noiembrie 2025, şase drone care traversau neautorizat spaţiul aerian naţional”, a anunţat Ministerul Apărării din Republica Moldova.

Potrivit sursei citate, primul dispozitiv aerian a fost detectat pe direcţia localităţilor Vinogradovca-Vulcăneşti, deplasându-se ulterior în direcţia frontierei de stat cu România, în zona dintre localităţile Colibaşi, raionul Cahul şi Vadul lui Isac. Drona traversa spaţiul aerian la o altitudine de aproximativ 1.500 de metri. Ministerul Apărării a informat imediat structurile responsabile, inclusiv IGP despre cazul de survolare ilegală.

Ulterior, alte cinci drone au fost observate de sistemele de supraveghere a spaţiului aerian din dotarea Armatei Naţionale, traversând spaţiul aerian al localităţilor Donduşeni, Orhei, Bender, Vadul lui Vodă şi Floreşti. Una dintre acestea a căzut pe acoperişul unei case în Satul Cuhureştii de jos, raionul Floreşti.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













