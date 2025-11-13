Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail .

Însă Tottenham Court Road, din Londra, a fost transformată recent într-un adevărat oraș de corturi, după ce rânduri lungi de adăposturi improvizate au fost ridicate de persoane fără adăpost și migranți.

Imagini șocante publicate de Daily Mail arată un „sat” improvizat de corturi, amplasat de-a lungul străzii centrale din Londra, în apropierea complexului University College Hospital, care a fost recent modernizat într-un proiect de peste 200 de milioane de lire sterline.

Într-o scenă care amintește mai degrabă de faimosul „Jungle” din Calais decât de Londra, un șir lung de corturi a fost instalat – multe dintre ele așezate pe paleți de lemn pentru a ține ploaia la distanță – pe două terenuri private de mari dimensiuni, scrie sursa citată.

Migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu

Locuitorii provin din diverse colțuri ale lumii, în special din Orientul Mijlociu, dar și din România și Bulgaria, alături de câțiva britanici fără adăpost. Majoritatea sunt bărbați, însă printre ei se află și câteva femei. Mulți cerșesc bani de la trecători de-a lungul străzii.

Unele corturi mai sofisticate au foișoare, mese, scaune și aparate de gătit, iar în apropiere au fost găsite grămezi de mâncare neconsumată, în ambalaje de la Costa și Greggs.

Un alt cort, amplasat chiar în mijlocul străzii aglomerate, avea parcat în față o bicicletă de livrare Deliveroo, aparținând unui migrant care, potrivit presei, lucrează ca livrator de mâncare înainte de a dormi acolo.

Unii locuitori și proprietari de afaceri locali s-au plâns că anumiți migranți consumă droguri în public și fură de la cumpărători, deși aceste acuzații nu au fost confirmate.

Câțiva dintre cei care locuiesc în corturi s-au arătat iritați atunci când au fost întrebați despre șederea lor în zona stației de metrou Warren Street – locul unde a avut loc o tentativă de atentat terorist islamic în iulie 2005.

Unul dintre ei, aparent britanic, a refuzat să spună cât timp intenționează să rămână acolo: „Nu e treaba mea să spun asta…”, a replicat el.

Un grup de bărbați arabi a râs la întrebările jurnaliștilor, susținând că nu vorbesc engleză.

Totuși, un alt locatar a fost dispus să-și spună povestea pentru Daily Mail.

Cesar Rodriguez, un cetățean columbian de 49 de ani, a declarat că a ajuns să trăiască într-un cort după ce și-a pierdut locul de muncă plătit „la negru” ca om de serviciu.

„Iubesc Marea Britanie și cultura engleză. Oamenii sunt minunați. De aceea am ales să vin aici acum 25 de ani”, a spus Rodriguez.

