Centrul Londrei, transformat într-un „oraș de corturi”: migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu trăiesc pe stradă

Stiri externe
13-11-2025 | 09:59
corturi
Daily Mail

Este una dintre cele mai cunoscute artere comerciale din Marea Britanie, găzduind magazine de top și inclusiv filiala istorică a magazinului de mobilă de lux Heal’s, scrie DailyMail

autor
Vlad Dobrea

Însă Tottenham Court Road, din Londra, a fost transformată recent într-un adevărat oraș de corturi, după ce rânduri lungi de adăposturi improvizate au fost ridicate de persoane fără adăpost și migranți.

Imagini șocante publicate de Daily Mail arată un „sat” improvizat de corturi, amplasat de-a lungul străzii centrale din Londra, în apropierea complexului University College Hospital, care a fost recent modernizat într-un proiect de peste 200 de milioane de lire sterline.

Într-o scenă care amintește mai degrabă de faimosul „Jungle” din Calais decât de Londra, un șir lung de corturi a fost instalat – multe dintre ele așezate pe paleți de lemn pentru a ține ploaia la distanță – pe două terenuri private de mari dimensiuni, scrie sursa citată. 

Citește și
summit g7
G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Migranți români, bulgari și din Orientul Mijlociu

 

Locuitorii provin din diverse colțuri ale lumii, în special din Orientul Mijlociu, dar și din România și Bulgaria, alături de câțiva britanici fără adăpost. Majoritatea sunt bărbați, însă printre ei se află și câteva femei. Mulți cerșesc bani de la trecători de-a lungul străzii.

Unele corturi mai sofisticate au foișoare, mese, scaune și aparate de gătit, iar în apropiere au fost găsite grămezi de mâncare neconsumată, în ambalaje de la Costa și Greggs.

Un alt cort, amplasat chiar în mijlocul străzii aglomerate, avea parcat în față o bicicletă de livrare Deliveroo, aparținând unui migrant care, potrivit presei, lucrează ca livrator de mâncare înainte de a dormi acolo.

Unii locuitori și proprietari de afaceri locali s-au plâns că anumiți migranți consumă droguri în public și fură de la cumpărători, deși aceste acuzații nu au fost confirmate.

Câțiva dintre cei care locuiesc în corturi s-au arătat iritați atunci când au fost întrebați despre șederea lor în zona stației de metrou Warren Street – locul unde a avut loc o tentativă de atentat terorist islamic în iulie 2005.
Unul dintre ei, aparent britanic, a refuzat să spună cât timp intenționează să rămână acolo: „Nu e treaba mea să spun asta…”, a replicat el.

Un grup de bărbați arabi a râs la întrebările jurnaliștilor, susținând că nu vorbesc engleză.

Totuși, un alt locatar a fost dispus să-și spună povestea pentru Daily Mail.
Cesar Rodriguez, un cetățean columbian de 49 de ani, a declarat că a ajuns să trăiască într-un cort după ce și-a pierdut locul de muncă plătit „la negru” ca om de serviciu.

Iubesc Marea Britanie și cultura engleză. Oamenii sunt minunați. De aceea am ales să vin aici acum 25 de ani”, a spus Rodriguez.

Sursa: Daily Mail

Etichete: migranti, romani, londra, cort,

Dată publicare: 13-11-2025 09:59

Articol recomandat de sport.ro
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Gigi Becali i-a adus soția în România ca să îl țină ”din scurt”: ”I-am plătit bilet!”
Citește și...
G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort
Stiri externe
G7 cere un armistiţiu „de urgenţă” în Ucraina în contextul în care negocieri în acest sens se află într-un punct mort

Un armistiţiu este necesar „de urgenţă” în Ucraina, după aproape patru ani de război, cere G7, în urma unei reuniuni în Canada a miniştrilor de Externe, în contextul în care negocierile în acest sens se află într-un punct mort, relatează AFP.

O mamă și-a dus zilnic fiica în comă la dans, deși medicii nu i-au dat nicio șansă. După 10 ani, s-a întâmplat un miracol
Stiri externe
O mamă și-a dus zilnic fiica în comă la dans, deși medicii nu i-au dat nicio șansă. După 10 ani, s-a întâmplat un miracol

O mamă și-a dus în fiecare zi fiica aflată în comă la sesiuni de dans în parc, iar după 10 ani aceasta a revenit, practic, la viață, deși medicii i-au spus că nu mai are șanse.

 

Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane
Stiri externe
Finlanda acuză oficial China că ajută masiv Rusia în războiul din Ucraina. Scandinavii și-au creat o flotă comună de avioane

China alimentează "masiv" efortul de război rus, a afirmat miercuri ministrul finlandez al apărării Antti Hakkanen, apreciind că aceasta reprezintă o provocare la adresa NATO, informează AFP.

 

Recomandări
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți
Interviurile Stirileprotv.ro
Sorin Grindeanu: PSD a pierdut votanți fiindcă a lipsit din social media, nu pentru că românii sunt nemulțumiți

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, susține că adevăratul motiv pentru care PSD și celelalte partide tradiționale pierd votanți în favoarea AUR sau SOS nu e legat de nemulțumirea oamenilor, ci de faptul că nu sunt suficient de prezente pe rețelele sociale.

Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”
Stiri externe
Marco Rubio, despre incursiunile Rusiei cu drone în spaţiul aerian al mai multor ţări, inclusiv România: „Nu ne plac”

Secretarul de stat Marco Rubio, într-un răspuns transmis publicației Kyiv Post, a calificat încălcările frontierelor drept „provocări” și a reafirmat „angajamentul ferm” față de apărarea NATO.

 

Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu, într-un bloc din Balș. Planul Roșu de Intervenție a fost activat. FOTO

O explozie urmată de incendiu a distrus joi o garsonieră din Balș, județul Olt. Două persoane au suferit arsuri, iar alta a avut atac de panică. Planul Roșu a fost activat.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 12 Noiembrie 2025

45:55

Alt Text!
La Măruță
12 Noiembrie 2025

01:30:06

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
12 Noiembrie 2025

01:45:03

Alt Text!
iBani
iBani - 10 Noiembrie 2025

17:22

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28