Ministrul german de Interne a avertizat cu privire la o amenințare sporită la adresa securității, afirmând că un atac terorist ar putea fi iminent, scrie sâmbătă Deutsche Welle, care citează Welt am Sonntag.

”Volumul crescut de rapoarte și informații operative m-a determinat să clasific amenințarea abstractă, descrisă anterior, drept o amenințare ridicată”, a declarat Alexander Dobrindt. ”Acest lucru înseamnă că Germania trebuie să se aștepte la riscul unor atacuri în orice moment”, a spus politicianul conservator.

Dobrindt, membru al Uniunii Creștin-Sociale (CSU) — partidul-frate bavarez al Uniunii Creștin-Democrate (CDU) conduse de cancelarul Friedrich Merz — a precizat că planurile de atac identificate vizau nu doar infrastructura germană, ci și persoane și instituții.

Guvernul urmează să analizeze o reformă amplă a legislației privind serviciile de informații din Germania pe data de 13 august.

Atribuții sporite pentru serviciile secrete germane

Modificările ar permite în mod explicit agențiilor de informații să intervină direct în anumite situații periculoase, în loc să își limiteze rolul la colectarea și evaluarea informațiilor.

„Scopul meu este să transform serviciile de informații în adevărate servicii secrete, astfel încât să rămânem competitivi și capabili să colaborăm ca parteneri cu serviciile partenere din străinătate”, a mai spus Dobrindt.

Într-un scenariu critic de terorism, competențele extinse ar putea permite ofițerilor de informații interne să pătrundă în locuințe și să efectueze percheziții atunci când poliția nu poate ajunge la timp.

Ministrul a subliniat că separarea dintre agențiile de informații și poliție va fi menținută. „Arestarea persoanelor rămâne responsabilitatea poliției”, a declarat Dobrindt.