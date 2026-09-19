Moscova susţine că 220.000 de locuitori din Transnistria deţin paşapoarte ruseşti şi sunt eligibili să voteze duminică în alegerile pentru Duma de Stat, relatează Reuters, potrivit Agerpres.

În această săptămână, autorităţile moldoveneşti au denunţat intenţia Kremlinului de a deschide 15 secţii de votare în Transnistria drept un act ''inacceptabil şi ostil'' şi l-au convocat pe ambasadorul rus Oleg Ozerov la Ministerul de Externe.

Guvernul proeuropean al Republicii Moldova, ţară ce doreşte să adere la Uniunea Europeană până în 2030 şi denunţă războiul lansat de Rusia contra Ucrainei, afirmă că cetăţenii ruşi pot vota doar într-o singură secţie de votare, deschisă la ambasada Federaţiei Ruse la Chişinău.

Ministrul de externe moldovean Mihai Popşoi a avertizat Moscova să ''nu interfereze cu planurile Republicii Moldova pentru o reintegrare paşnică'' a regiunii separatiste transnistrene.

De partea sa, Maria Zaharova, purtătoare de cuvânt a MAE rus, i-a cerut Republicii Moldova să renunţe la obiecţiile sale şi să pună capăt acţiunilor care ''contravin democraţiei, dreptului internaţional şi bunului simţ''.

La alegerile parlamentare desfăşurate în Rusia în 2021, autorităţile de la Moscova au deschis 27 de secţii de votare în regiunea transnistreană şi peste 59.000 de alegători au votat, dintre care 76,2% au sprijinit partidul Rusia Unită.