Atacul s-a soldat cu 86 de morți și peste 400 de răniți, relatează Le Figaro, citat de News.ro.

Numeroase familii ale victimelor au fost prezente în alaiul care a refăcut traseul parcurs de camionul de 19 tone care a pornit în cursa ucigaşă imediat după focul de artificii de Ziua Naţională a Franţei.

O primă oprire a avut loc în faţa sediului pompierilor, care au fost aplaudaţi îndelung de participanţi.

Apoi s-a ţinut un minut de reculegere în faţa „Îngerului din Golful Nisa”, opera memorială dedicată victimelor atentatului, unde au fost depuse buchete de flori. Marşul s-a încheiat în cele din urmă lângă chioşcul de muzică, unde au răsunat câteva note de harpă.

Ceremoniile vor continua şi la începutul săptămânii viitoare.

Luni, 13 iulie, victimele şi familiile lor sunt invitate la o ceremonie interreligioasă la ora 16:30 la Villa Massena, situată pe Promenade des Anglais.

Marţi, 14 iulie, preşedintele Emmanuel Macron, va prezida o ceremonie comemorativă la ora locală 18:00, urmată de un concert al Orchestrei Filarmonice din Nisa la Théâtre de Verdure. În cele din urmă, un spectacol cu drone pe Promenade des Anglais va încheia această serie de comemorări la ora 22:00.

La ora 22:34, ora la care camionul şi-a încheiat cursa mortală, oraşul va reaprinde cele 86 de fascicule luminoase care iluminează în fiecare 14 iulie Promenade des Anglais, în semn de omagiu adus victimelor.

La 14 iulie 2016, oraşul Nisa de pe Riviera francrză a fost lovit de cel mai sângeros atac din istoria sa, revendicat de organizaţia Statul Islamic.