Anunțul a fost făcut de președintele Emmanuel Macron și de cancelarul Friedrich Merz, la finalul unei sesiuni comune de lucru a miniștrilor celor două țări. Se încearcă o colaborare mai strânsă în domeniul apărării.

Germania va avea un rol de prim-plan în descurajarea nucleară europeană, prin exerciții comune și schimb de expertiză militară - fără să contribuie financiar la arsenalul francez.

Inițiativa vine pe fondul incertitudinilor privind viitorul angajamentului Statelor Unite pentru securitatea Europei.