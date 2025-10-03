Vladimir Putin acuză liderii europeni: „Sunt fie incredibil de incompetenți, fie pur și simplu mincinoși”

Rusia nu caută confruntarea, dar va reacționa ferm dacă va fi amenințată. Este reacția lui Vladimir Putin, după discuțiile de la Copenhaga privind întărirea apărării Europei.

Președintele Rusiei i-a acuzat pe liderii europeni că sunt fie incompetenți, fie mincinoși atunci când transmit că un război cu Moscova e la poartă. „E imposibil de crezut că Rusia ar urma să atace NATO”, a declarat Putin, la ediția de anul acesta a Clubului Internațional de Discuții Valdai.

Întărirea apărării europene, în fața amenințării Rusiei, l-a făcut pe Vladimir Putin să reacționeze.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Elitele conducătoare ale Europei unite continuă să alimenteze isteria, să transmită publicului lor că războiul cu rușii este aproape la ușă. Insistă să repete aceste prostii, această mantră.”

Liderul de la Kremlin le-a transmis un mesaj europenilor reuniți zilele trecute la Copenhaga.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Mă gândesc că nici ei nu au cum să creadă că Rusia ar urma să atace NATO – e imposibil de crezut așa ceva, dar își conving propriile popoare de acest lucru. Ce fel de oameni sunt aceștia? Sunt fie incredibil de incompetenți? Sau pur și simplu sunt mincinoși. Vreau doar să spun: calmați-vă. Dormiți liniștiți. Ocupați-vă de problemele voastre interne.”

Președintele Rusiei a avertizat că Moscova urmărește atent fiecare decizie luată de occidentali.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Pur și simplu nu putem ignora ce se întâmplă. Nu avem dreptul să o facem, din motive ce țin de propria noastră securitate. De aceea monitorizăm cu atenție militarizarea tot mai accentuată a Europei. Este doar vorbărie sau a venit momentul să luăm contramăsuri?”

Și a declarat că Rusia va acționa ferm dacă se va simți amenințată.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: „Răspunsul la aceste amenințări va fi foarte convingător. Noi nu am inițiat niciodată o confruntare militară. Este inutilă, nejustificată și pur și simplu absurdă. Dar dacă totuși cineva dorește să concureze cu noi din punct de vedere militar, nu are decât să încerce. Oricum, multe state sunt deja în război cu noi. De fapt, întreaga alianță NATO e în război cu noi. Doar că acum nu mai ascund acest lucru.”

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













