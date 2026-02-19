Un ciclon mediteranean ne traversează țara începând din această noapte, așa că meteorologii au emis o nouă informare de vreme rea. Va începe să plouă în Banat și Crișana, iar precipitațiile se vor instala treptat în mare parte din țară și se vor transforma în ninsoare.

Sâmbătă, minimele vor fi între -12 și minus -2 grade noaptea. Cele mai coborâte temperaturi vor fi în nordul Moldovei. Pe alocuri se va forma polei, ghețus, iar stratul de zăpadă va fi între 5 și 15 centimetri.

În Capitală, vineri va ploua, iar începând cu lăsarea serii precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Vântul va bate cu rafale de 40-55 de kilometri pe oră, iar ninsorile vor continua și pe parcursul zilei de sâmbătă, când temperaturile vor fi negative.