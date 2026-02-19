Potrivit sursei, nava Pilot-8, aflată sub pavilion românesc, era într-un convoi, iar în urma evenimentului şenalul navigabil nu a fost blocat şi nu s-a înregistrat poluare.

"Nava este în acest moment scufundată, iar proprietarul a fost notificat ca în termen de 30 de zile să înceapă activitatea de ranfluare", a precizat reprezentanta ANR, Irina Puşcaşu.

Căpitănia Portului Tulcea anchetează circumstanţele în care s-a produs evenimentul.

Nava Pilot-8 a fost construită în Şantierul naval Giurgiu în anul 1981 pentru Administraţia Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) din Galaţi, pentru a fi folosită în activitatea de îmbarcare/debarcare piloţi la bordul navelor aflate pe Dunărea maritimă şi la Bara Sulina.

Nava a fost folosită până în anul 2018, iar datele făcute publice pe site-ul instituţiei gălăţene arată că în anul 2024 conducerea AFDJ a scos la licitaţie lucrările de reparaţie a acesteia.