Sauter, care a evoluat în seria a doua, a obţinut la programul liber 127.80 puncte şi cu cele 63.13 puncte de la programul scurt a ajuns la un total de 190.93 puncte, personal best.

După două serii (12 sportive), Sauter ocupă locul 5 în clasamentul general. Mai urmează să conncureze 12 sportive, astfel că Sauter are garantat un loc în top 17.

Potrivit Eurosport, precedentul record al unei patinatoare din România era poziţia 23, Roxana Luca, în 2002. Dacă va încheia în top 13, Julia Sauter va depăşi şi recordul de la masculin al României, deţinut de Gheorghe Chiper şi Corner Gheorghe - poziţia 14.

În vârstă de 28 de ani, Julia Sauter se află la prima participare la Jocurile Olimpice.