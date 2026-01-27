Tom Homan, „țarul frontierelor” de la Casa Albă, pe care preşedintele Donald Trump îl trimite la Minneapolis în urma împuşcării mortale a doi cetăţeni americani, este un oficial cu vechime în domeniul aplicării legii, care a promovat unele dintre politicile controversate ale administraţiei Trump în materie de imigraţie, relatează CNN.

Trump a declarat luni că îl trimite pe Tom Homan în Minnesota în urma împuşcării mortale, sâmbătă, a asistentei medicale Alex Pretti de la secţia de terapie intensivă din Minneapolis de către agenţii federali.

Incidentul a inflamat tensiunile şi a atras critici bipartizane la adresa administraţiei Trump pentru că a descris-o pe Pretti, fără dovezi, ca pe o persoană care a încercat să comită un act de terorism intern şi care voia să masacreze forţele de ordine.

Până în prezent, oficialii federali au refuzat să furnizeze publicului detalii esenţiale care să susţină afirmaţia lor că un agent a împuşcat-o pe Pretti în legitimă apărare.

Decizia de a-l trimite pe Homan în Minnesota a fost întâmpinată cu o oarecare uşurare de către legislatorii republicani şi oficialii de la Securitatea Internă, întrucât „ţarul frontierelor”, în vârstă de 64 de ani, are zeci de ani de experienţă în aplicarea legii, începându-şi cariera ca ofiţer de poliţie în New York înainte de a deveni agent al Patrulei de Frontieră în California în 1984.

Homan a condus, de asemenea, eforturile de deportare ale Serviciului de Imigrare şi Vamă în timpul administraţiei Obama.

În calitate de director interimar al ICE în timpul primului mandat al lui Trump, Homan a fost figura publică şi apărătorul vocal al unora dintre cele mai controversate politici de imigrare ale administraţiei, inclusiv separarea.

El a declarat într-un eveniment public din septembrie 2017 că agenţia sa va aresta persoanele fără documente care s-au prezentat pentru a avea grijă de copii, lucru pe care administraţiile anterioare l-au evitat. De asemenea, el s-a opus vehement politicilor „oraşelor sanctuar” care restricţionează cooperarea autorităţilor locale de aplicare a legii cu eforturile federale în materie de imigraţie.

Dar trimiterea lui Homan în Minnesota de către preşedinte sugerează, de asemenea, o posibilă abandonare a tacticii mai dure utilizate de către Gregory Bovino, oficialul de rang înalt al Patrulei de Frontieră, şi subliniază disputa internă în curs din cadrul administraţiei cu privire la modul în care se pune în aplicare agenda preşedintelui în materie de imigraţie.

CNN a raportat luni că Bovino şi unii dintre agenţii săi sunt aşteptaţi să părăsească Minneapolis marţi şi să se întoarcă în sectoarele lor respective, potrivit trei surse familiarizate cu discuţiile.

Casa Albă a declarat că Homan este aşteptat să gestioneze operaţiunile ICE în oraş. Un oficial a spus că plecarea lui Bovino a fost o „decizie reciprocă”, potrivit News.ro.

În timp ce stilul de aplicare a legii al lui Bovino a fost susţinut de secretarul pentru securitate internă, Kristi Noem, Homan a adoptat, în general, o abordare mai strictă în ceea ce priveşte aplicarea legii în materie de imigraţie, dorind să se concentreze pe siguranţa publică şi ameninţările la adresa securităţii naţionale.

Aceasta este o abordare uşor diferită de raidurile ample care au avut loc în oraşele din întreaga ţară în timpul celui de-al doilea mandat al lui Trump.

