“Cristian Chivu va purta torţa olimpică. Antrenorul nerazzurri este oficial purtător al torţei pentru Milano Cortina 2026!”, a anunţat Inter Milano. JO de iarnă vor avea loc în perioada 6-22 februarie.
Altfel, România va fi reprezentată de 29 de sportivi la JO Milano Cortina 202, iar Julia Sauter va fi portdrapelul României.
Componenţa delegaţiei României care va participa la Jocurile Olimpice Milano Cortina 2026 a fost aprobată, joi, de Comitetul Executiv al Comitetului Olimpic şi Sportiv Român.
Însoţiţi de echipele tehnice, 28 de sportivi titulari şi o rezervă, care vor locui în şase sate olimpice, vor concura la nouă discipline sportive, potrivit Sport.ro.
Lotul României la JO Milano Cortina 2026:
Biatlon (sat olimpic Anterselva) - 6 sportivi (2 feminin, 4 masculin): Anastasia Tolmacheva, Andreea Mezdrea, George Buta, George Colţea, Raul Flore, Dmitrii Shamaev
Tehnicieni: Gheorghe Stoian - antrenor principal, Sorin Gîrbacea şi Cristian Moşoiu - antrenori secunzi (masculin), Vasile Gheorghe - antrenor principal, feminin
Bob (sat olimpic Cortina) - 4 sportivi + 1 rezervă (masculin): Constantin Dinescu, George Iordache, Mihai Păcioianu, Mihai Tentea - titulari, Andrei Nica - rezervă
Tehnicieni: Iulian Păcioianu - antrenor principal, Dorin Grigore, antrenor secund
Patinaj artistic (sat olimpic Milano) - 1 sportiv (feminin): Julia Sauter
Antrenor: Roxana Luca
Sanie (sat olimpic Cortina) - 7 sportivi (3 feminin, 4 masculin): Corina Buzăţoiu, Raluca Strămăturaru, Carmen Manolescu, Valentin Creţu, Eduard Crăciun, Marian Gîtlan, Darius Şerban
Tehnicieni: Alexandru Comşa - antrenor principal, Radu Eugen - antrenor secund
Sărituri cu schiurile (sat olimpic Predazzo) - 4 sportivi (2 masculin, 2 feminin): Daniela Toth, Delia Folea, Daniel Cacina, Mihnea Spulber
Tehnicieni: Florin Spulber - antrenor principal, Adrian Comănescu - antrenor secund
Schi alpin (sat olimpic Cortina - întrecerile feminine, sat olimpic Bormio - întrecerile masculine) - 2 sportivi (1 feminin, 1 masculin): Sofia Moldovan, Alexandru Ştefănescu
Tehnicieni: Luigi Rossi - antrenor (feminin) Andrei Burchiu - antrenor (masculin)
Schi fond (sat olimpic Predazzo) - 3 sportivi (1 feminin, 2 masculin): Delia Reit, Paul Pepene, Gabriel Cojocaru
Tehnicieni: Ioan Lungociu - antrenor principal, Ioan Poponeci - antrenor secund
Snowboard (sat olimpic Livigno) - 2 sportivi (2 feminin): Kata Mandel, Henrietta Bartalis
Tehnicieni: Kinda Geza - antrenor principal, Zoltan Reisz - antrenor secund
Deoarece întrecerile se vor desfăşoară în regiuni aflate la sute de kilometri distanţă, vor fi organizate în premieră patru ceremonii de deschidere: una principala, la Milano, care va fi transmisă în direct de posturile de televiziune din întreaga lume, şi trei secundare, la Cortina d'Ampezzo, Livigno şi Predrazzo.
Astfel, România a desemnat şapte purtători de drapel: Julia Sauter (patinaj artistic) - Milano, Kata Mandel (snowboard) şi Alexandru Ştefănescu (schi alpin) - Livigno, Daniela Toth (schi sărituri) şi Paul Pepene (schi fond) - Predazzo, Raluca Strămăturraru (sanie) şi Mihai Tentea (bob) - Cortina d'Ampezzo.
Cea de-a XIV-a ediţie a Jocurilor Olimpice de iarnă va avea loc în perioada 6-22 februarie 2026 în Italia, la Milano-Cortina. Peste 3.500 de sportivi din 93 de ţări sunt aşteptaţi să concureze pentru 195 de medalii la 16 discipline sportive olimpice.