Preşedintele sud-african Cyril Ramaphosa a discutat pe 10 februarie cu omologul său rus, Vladimir Putin, despre repatrierea sud-africanilor antrenaţi în războiul din Ucraina.

Nu a fost imediat clar dacă cei patru sud-africani care s-au întors miercuri fac parte dintr-un grup de 17 persoane din partea cărora preşedinţia sud-africană a anunţat în noiembrie că a primit apeluri de ajutor.

Postul public de televiziune sud-african SABC a difuzat imagini de pe principalul aeroport din Johannesburg arătând bărbaţi echipaţi cu rucsaci de tip militar conduşi la o secţie de poliţie.

Localizarea acestor sud-africani este "un proces dificil", iar condiţiile rămân dificile pentru cei care se află încă pe front, a declarat ministrul sud-african de externe, Ronald Lamola, pentru SABC.

"Guvernul rus ne ajută doar cu întoarcerea lor, iar asta complică cu adevărat situaţia", a subliniat el.

Guvernul sud-african primește apeluri de urgență de la cetățeni prinși în lupte din Donbas

"Singurul lucru pe care îl putem spune este că au fost ademeniţi, în realitate, prin înşelăciune, iar acesta este subiectul anchetei poliţiei", a declarat ministrul, precizând că aceşti bărbaţi lucrau pentru companii private de securitate cu sediul în Rusia şi nu erau aparţineau direct armatei ruse.

El a adăugat că autorităţile nu pot confirma când se vor întoarce alţi sud-africani, deoarece acest lucru depindea în întregime de Rusia. Aceste companii "le vor permite să se întoarcă atunci când contractele lor vor fi anulate în Rusia", a precizat ministrul.

Alţi 11 bărbaţi - dintre care unul şi-a pierdut un picior - călătoreau cu autobuzul din Ucraina în Rusia şi urmează să ajungă în Africa de Sud în weekend, a declarat o rudă pentru SABC.

În noiembrie, preşedinţia sud-africană a indicat că a primit apeluri de urgenţă de la 17 bărbaţi care au spus că sunt prinşi în inima luptelor din regiunea ucraineană Donbas, după ce au fost atraşi în Rusia şi apoi înrolaţi cu forţa în grupuri de mercenari care luptă în Ucraina.

Kenya estimează că cel puțin 200 de cetățeni de-ai săi au fost obligați de Rusia să lupte în Ucraina

Legea sud-africană le interzice cetăţenilor săi să lupte pentru armate străine fără autorizaţia guvernului.

Aceste recrutări sunt departe de a se limita la Africa de Sud. Patru kenyeni care s-au întors recent din Rusia au declarat pentru AFP despre înşelăciunea care i-a condus să lupte împotriva Ucrainei împotriva voinţei lor.

Autorităţile kenyene au estimat în decembrie că aproximativ 200 de persoane au fost recrutate cu forţa, dintre care 23 au fost repatriate. Acest număr este foarte probabil o subestimare, potrivit celor patru kenyeni intervievaţi de AFP.

Kievul a declarat în noiembrie că a identificat cel puţin 1.436 de cetăţeni din 36 de ţări africane în rândurile ruse.

Acuzată de familiile celor recrutaţi cu forţa că ar fi participat la recrutarea lor, Duduzile Zuma-Sambudla, fiica fostului preşedinte sud-african Jacob Zuma, a demisionat din parlamentul sud-african.