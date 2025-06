Rusia a ademenit mii de africani cu joburi false în fabrici de șampon, apoi i-a trimis pe front în Ucraina – The Telegraph

Anunțul pentru un loc de muncă într-o fabrică rusă de șampon părea exact ce avea nevoie Jean Onana. Fără slujbă în capitala Camerunului, Yaounde, și având dificultăți să-și întrețină soția și cei trei copii mici, el a sărit imediat asupra oportunității de a câștiga un salariu sigur, a povestit ulterior anchetatorilor ucraineni, relatează The Telegraph.

La 36 de ani, și-a strâns bani pentru bilet și a zburat în martie la Moscova, alăturându-se multor tineri africani care ajung în Rusia pentru studii sau muncă. Însă, departe de a-i rezolva problemele financiare, călătoria l-a aruncat în mijlocul frontului de est al Ucrainei, o experiență pe care a supraviețuit-o la limită. Onana a fost reținut imediat după sosire, împreună cu alți 10 bărbați din Bangladesh, Camerun, Zimbabwe și Ghana.

Aceștia au fost informați că nu vor lucra la fabrică, ci vor semna un contract pe un an pentru a se înrola în armata rusă și a lupta pe front în Ucraina. Onana este doar unul dintre sutele sau chiar miile de africani care s-au trezit luptând în prima linie.

Mulți alții au fost recrutați în fabrici pentru a susține mașinăria de război a Kremlinului. Africanii și alte persoane din țări în curs de dezvoltare ar fi fost forțate să se alăture efortului militar rus, care are nevoie de un număr uriaș de recruți pentru a compensa pierderile enorme din ofensiva de trei ani, mai preciează The Telegraph.

De la începutul conflictului, aproape un milion de soldați ruși au fost uciși sau răniți, conform Centrului pentru Studii Strategice și Internaționale din SUA. Majoritatea recruților sunt încă ruși săraci, dar cererea continuă de personal a dus Kremlinul să recruteze și din alte țări, inclusiv să importe 10.000 de soldați din Coreea de Nord. Africanii au fost atrași de promisiuni financiare, păcăliți sau forțați să semneze contracte, potrivit relatărilor și rapoartelor de informații consultate de The Telegraph.

Guvernul Camerunului este atât de îngrijorat de numărul soldaților care părăsesc armata și pleacă în Rusia, încât în martie a impus restricții mai stricte privind plecarea personalului militar din țară. Mulți recruți africani nu s-au mai întors, devenind victime ale tacticilor sinucigașe ale infanteriei ruse, care pierd în medie peste 1.100 de oameni pe zi pentru câștiguri teritoriale mici.

Onana, atras de promisiunea unui salariu mare și forțat să semneze, a urmat un antrenament de cinci săptămâni la Rostov și Luhansk. În unitatea lui de pregătire erau aproximativ zece străini din Bangladesh, Zimbabwe și Brazilia.

În timpul instruirii, a putut vorbi cu familia, dar pe drumul spre front i-au fost confiscate telefonul și documentele. Cariera sa militară s-a încheiat aproape imediat după ce, în mai, el și alți opt soldați au fost trimiși să ocupe un buncăr în linia întâi. Buncărul a fost bombardat, iar toți au murit, cu excepția lui Onana, care a rămas rănit sub dărâmături timp de șase zile. A reușit să iasă și a fost capturat curând după.

Un alt african capturat recent, Malik Diop, în vârstă de 25 de ani, din Senegal, a declarat în această săptămână pentru un interviu militar ucrainean că studia în Rusia când a întâlnit recrutorii într-un centru comercial. Aceștia i-au spus că poate semna pentru a spăla vase în Luhansk, departe de front, pentru 5.700 de dolari pe lună.

An African guy came to Russia to study, but life there wasn’t as good as he’d hoped. No money, no options — so he signed a contract with the Russian army.

He just wanted to cook for murderers and wash dishes but they gave him a rifle and a grenade.

The Russians left him… pic.twitter.com/AVshYnmw4a