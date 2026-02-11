Această listă, obţinută de grupul de investigaţii AEOW prin intermediul programului ucrainean "Vreau să trăiesc", care urmăreşte soldaţii ucişi în război în rândul taberei ruse şi încurajează predarea, oferă o idee despre amploarea recrutării pe continentul african.

Persoane recrutate din 35 de state

Raportul conţine numele a 1.417 persoane din 35 de ţări africane care au fost recrutate în armata rusă între ianuarie 2023 şi septembrie 2025 şi 316 care au murit pe front, dar probabil nu este exhaustivă, iar cifrele reale ar putea fi mult mai mari, potrivit colectivului.

"Fenomenul recrutării cetăţenilor africani nu este un epifenomen izolat, ci mai degrabă coloana vertebrală a unei strategii deliberate şi organizate", pe măsură ce războiul se prelungeşte, iar Moscova trebuie "să se confrunte cu o lipsă de oameni", se arată în raport.

"Am fost foarte impresionaţi de cât de uşor se poate găsi în aceste ţări (africane) o ofertă sau o modalitate de a pleca. Durează cinci minute pe reţelele de socializare", a declarat pentru AFP Lou Osborn, de la colectivul AEOW. "Rusia a depus eforturi mari pentru a face recrutarea cu adevărat accesibilă maselor", a adăugat ea.

Potrivit acesteia, publicarea listei îşi propune să "permită familiilor fără veşti să afle ce s-a întâmpla cu cei dragi şi să se organizeze pentru a solicita returnarea rămăşiţelor sau a persoanelor blocate."

De unde provin cei mai mulți străini

Cele mai mari contingente provin din Egipt (361 de luptători), Camerun (335) - ţara care a suferit cele mai mari pierderi - şi Ghana (234), conform raportului, iar persoanele sunt recrutate prin "reţele transnaţionale care exploatează vulnerabilităţile socio-economice persistente" de pe continent.

Cel puţin 45 de kenyeni au murit, de asemenea, pe frontul controlat de Rusia. Nairobi a considerat marţi "inacceptabil" ca cetăţenii săi să fie astfel înşelaţi şi apoi folosiţi drept "carne de tun" de către armata rusă şi a anunţat o vizită la Moscova în martie a reprezentanţilor Ministerului kenyan de Externe.

Mii de luptători străini s-au alăturat trupelor ruse în Ucraina. Pentru recrutare, Moscova a valorificat în special legăturile sale istorice cu ţări precum Kazahstan, Tadjikistan şi Cuba, precum şi relaţiile sale în creştere cu ţări din Sudul Global (Nepal, Sri Lanka, Irak, naţiunile africane).

Ucraina, la rândul ei, are, de asemenea, câteva mii de luptători străini în rândurile sale.