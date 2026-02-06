Tot mai mulți bărbați africani sunt ademeniți să meargă în Rusia, sub pretextul unor locuri de muncă, și ajung, în realitate, pe front. Mai multe guverne africane recunosc amploarea acestui fenomen care continuă să crească.

Acest videoclip șocant a apărut pe rețelele sociale rusești, în urmă cu câteva săptămâni. În imagini apare un recrut african din armata rusă, cu o mină legată pe piept. Un vorbitor de limbă rusă îi adresează insulte rasiste și-i spune că este folosit drept... „deschizător de conserve”, pentru a sparge un buncăr inamic.

Anne Njeri Ndarua, mama lui Francis Ndarua: "Nu am putut să mă uit. Este prea traumatizant. Francis este fiul meu." O echipă CNN a găsit-o pe mama bărbatului, în Kenya. Ea nu a mai reușit să ia legătura cu fiul ei din octombrie 2025, dar a primit recent un videoclip cu acesta, de la un număr de telefon necunoscut.

Francis Ndarua: "Aveți grijă, pentru că oamenii ajung acolo și sfârșesc luați în armată. Sunteți trimiși direct pe linia frontului. Acolo au loc adevărate crime."

Francis, de meserie electrician, a plecat în Rusia când i s-a promis un loc de muncă civil în Rusia, însă familia spune că a fost obligat să se înroleze în armata rusă și trimis pe frontul din Ucraina. Ca el sunt mulți, atrași cu reclame false despre viața în Federația Rusă.

Jurnaliștii CNN au vorbit cu 12 luptători africani, aflați în prezent pe frontul din Ucraina. Mulți afirmă că au fost obligați să semneze contracte militare în limba rusă, fără avocați și fără traducere. Aproape toți spun că vor să scape, dar nu pot. Sunt forțați să își riște viața în fiecare zi, în prima linie.

Patrick Kwoba, kenian în Ucraina: "I-am cerut prim-ajutor partenerului meu rus, dar a devenit agresiv”.

Reporter: "Deci, după ce ai fost lovit de o dronă și de o grenadă, ai cerut ajutor de la partenerul tău, iar el te-a alungat?"

Patrick Kwoba: "Da. A vrut să mă omoare. A trebuit să fug." Patrick e unul dintre cei care s-au întors acasă. Aflat în permisie la Moscova, s-a refugiat în ambasada kenyană.

Patrick Kwoba: "Trebuie să scapi sau mori. Există doar două variante." Pe hârtie, rușii le oferă recruților africani prime de înrolare de 13 mii de dolari, salarii de până la 3.500 de dolari pe lună și cetățenie rusă, după un an.

Rețelele rusești de recrutare din Africa au trecut în clandestinitate, după acțiuni recente ale autorităților. Dar, în ciuda suspiciunilor tot mai mari din partea localnicilor, recrutările continuă.