Un bărbat a fost arestat în apropierea Casei Albe pentru că a îndreptat un laser spre elicopterul lui Trump

Stiri externe
23-09-2025 | 17:06
elicopter-trump

Un bărbat a fost arestat în apropierea Casei Albe din Washington, D.C., pentru că a îndreptat un indicator laser spre elicopterul Marine One al președintelui american Donald Trump, relatează NBC News, citând documente judiciare.

autor
Vlad Dobrea

Incidentul a avut loc pe 20 septembrie. Conform dosarului, un agent al Serviciului Secret a observat un bărbat suspect, fără cămașă.

Se presupune că vorbea singur în apropierea Parcului Prezidențial de Sud. Numele bărbatului a fost identificat ulterior ca fiind Jacob Samuel Winkler.

În întuneric, un agent al Serviciului Secret i-a îndreptat o lumină spre față lui Winkler, după care Winkler a îndreptat un laser spre elicopter.

Un agent al Serviciului Secret, crezând că acțiunile lui Winkler prezentau un risc de „orbire și dezorientare bruscă pentru pilot” și un accident de elicopter, l-a reținut pe bărbat.

Apoi, Winkler ar fi îngenuncheat și ar fi declarat că îi datorează scuze lui Trump.

În timpul interogatoriului, Winkler a recunoscut că a îndreptat fasciculul laser spre elicopter. El a susținut că nu știa că acest lucru era ilegal, explicând că îndrepta laserul spre indicatoarele rutiere și alte obiecte. De asemenea, a fost găsit asupra lui un cuțit mic.

Winkler a fost arestat.

El riscă până la cinci ani de închisoare și o amendă de 250.000 de dolari. După cum notează NBC News, acțiunile lui Winkler sunt considerate infracțiuni federale în Statele Unite.

Sursa: NBC News

Etichete: elicopter, donald trump, laser, barbat arestat, casa alba,

Dată publicare: 23-09-2025 17:06

