Aeroporturile din Grecia au suspendat zborurile. Cel din Atena era plin de pasageri. Care este cauza

Aeroporturile din Grecia au suspendat duminică sosirile şi plecările din cauza unor probleme nespecificate care afectează frecvenţele radio, a anunţat autoritatea aviatică a ţării, relatează Reuters.

Autorităţile au declarat că investighează cauza.

Unele zboruri care utilizau regiunea de informare de zbor (FIR) din Atena erau deservite, dar au fost impuse restricţii asupra operaţiunilor aeroportuare din motive de siguranţă, a declarat autoritatea aviatică civilă din Grecia.

Sistemele de urmărire a zborurilor au arătat că spaţiul aerian elen era în mare parte gol.

Postul public de televiziune ERT a declarat că sosirile şi plecările de pe aeroporturi au fost suspendate la ora 9:00, ora locală (şi a României), imaginile arătând terminalul de plecări al aeroportului Eleftherios Venizelos din Atena plin de călători.

Postul de televiziune a declarat că zborurile erau redirecţionate către ţările vecine.

În Israel, un purtător de cuvânt al Autorităţii Aeroporturilor a declarat că spaţiul aerian grec a fost închis până la ora 16:00 locală, sfătuind călătorii să se aştepte la întârzieri la sosiri şi plecări.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













