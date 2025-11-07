Zboruri suspendate în Suedia și Belgia din cauza dronelor. Traficul aerian a fost afectat temporar

07-11-2025 | 10:46
politie aeroport suedia
AFP

Zborurile au fost suspendate timp de mai multe ore joi, pe aeroportul Landvetter din oraşul suedez Goteborg, după ce în zonă a fost raportată o dronă neidentificată, o măsură similară fiind luată şi pe aeroportul Zaventem din Bruxelles.

autor
Sabrina Saghin

Bjorn Stavas, purtător de cuvânt al serviciului suedez de control al traficului LFV, a explicat că traficul a fost întrerupt după raportarea unei drone cu puţin timp înainte de ora locală 18:00 (17:00 GMT).

Cu puţin timp înainte de ora locală 21:30, aeroportul a afirmat pe site-ul său că traficul a fost reluat, precizând că mai multe zboruri au fost anulate, întârziate sau redirecţionate din cauza suspendării traficului aerian.

Potrivit listei furnizate de operatorul aeroportuar Swedavia, două zboruri din Munchen şi Frankfurt au fost redirecţionate. Aftonbladet scrie că avioanele au fost trimise la Copenhaga, la circa 230 km spre sud. Zboruri de la Goteborg la Munchen şi Frankfurt au fost anulate.

Survolurile cu drone repetate alarmează autoritățile

Traficul aerian a fost întrerupt pentru scurt timp joi seară şi pe aeroportul Bruxelles-Zaventem, din cauza prezenţei unei drone în apropiere, a declarat pentru AFP o purtătoare de cuvânt a serviciului de control al traficului aerian.

Kleine Brogel
Un nou incident cu drone. Au survolat o bază militară din Belgia. „O comandă clară care viza Kleine Brogel”

Traficul a fost întrerupt timp de o jumătate de oră între 21:23 şi 21:53 (20:23 şi 20:53 GMT) iar apoi operaţiunile s-au reluat normal, a precizat purtătoarea de cuvânt a Skeyes, gestionarul traficului aerian în Belgia.

Traficul aerian a fost întrerupt şi marţi seară la Bruxelles din acelaşi motiv.

Skeyes a dispus închiderea întregului spaţiu aerian al Belgiei în două rânduri marţi seară, în jurul orei 20:00 (19:00 GMT), apoi din nou la 22:00 (21:00 GMT), după două semnalări succesive a unor drone în împrejurimile aeroportului Bruxelles-Zaventem şi a celui de la Liege.

Prim-ministrul belgian Bart De Wever a convocat joi dimineaţă de urgenţă un consiliu naţional de securitate după aceste survoluri de drone neidentificate în Belgia.

Sursa: Agerpres

Etichete: drone, aeroport, Suedia, belgia,

Dată publicare: 07-11-2025 10:44

