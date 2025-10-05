Atac masiv asupra Ucrainei: cel puțin 5 morți și zeci de mii de gospodării fără curent după tiruri cu rachete și drone

Cel puțin 5 oameni au murit și zeci de mii au rămas fără curent electric În Ucraina după un nou atac masiv - cu 50 de rachete și 500 de drone.

Atacul s-a concentrat asupra zonei orașului Liov, aflat în vest, aproape de granița poloneză. Și țara vecină a ridicat avioane de luptă pentru siguranța spațiului aerian polonez.

De asemenea au patrulat avioane NATO. Într-un sat de lângă Liov au fost uciși patru membri ai unei singure familii, incluisv o fetiță de 15 ani.

Ore întregi au durat bombardamentele la Liov unde serviciul de transport public a fost suspendat și aprovizionarea cu curent electric întreruptă.

Atacuri aeriene au mai fost și în alte regiuni, inclusiv la Sumî, Harkov Herson și Zaporojie. "Avem nevoie de mai multă protecție și implementarea tuturor acordurilor pentru apărare" - a cerut președintele Zelenski.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













