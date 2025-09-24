Adolescent ucis de poliție în Olanda, la McDonald’s. A furat o bicicletă sub amenințarea unei arme de foc |VIDEO

Un adolescent a fost împușcat mortal de poliția olandeză, după ce a furat o bicicletă amenințând proprietarul cu o armă de foc.

Poliția olandeză a ucis adolescentul de 15 ani într-un restaurant McDonald’s din satul Capelle aan den IJssel, în apropiere de Rotterdam, după ce băiatul a amenințat cu o armă de foc proprietarul unei biciclete supradimensionate furate, relatează De Telegraaf și Algemeen Dagblad, preluate de news.ro.

Tânărul a furat o „fatbike” duminică și, amenințând cu o armă proprietarul, a fost ulterior urmărit de polițiști după ce s-a refugiat în restaurantul McDonald’s, unde a agitat din nou arma, conform declarațiilor unui purtător de cuvânt al poliției olandeze.

După mai multe somații, adolescentul a încercat să fugă și a fost urmărit până pe terasa localului unde un polițist a deschis focul. Mai mulți martori au povestit cum au văzut „sânge peste tot” iar polițiștii au încercat să resusciteze victima, însă fără succes.

Incident șocant

Un purtător de cuvânt al poliției a recunoscut că acest incident a fost șocant pentru martorii prezenți, mulți dintre ei copii. În urma tragediei, locația McDonald’s va rămâne închisă pe durata anchetei.

Ulterior s-a confirmat că arma folosită de adolescent pentru amenințări era reală.

Elevii și profesorii liceului din orașul Gouda, de unde provenea adolescentul, nu au participat la comemorare, însă un memorial urmează să fie ridicat în memoria sa. Marți, în jurul restaurantului unde a avut loc incidentul, au fost depuse numeroase buchete de flori.

