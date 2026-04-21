Când vine vorba, însă, despre rata de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani, România se află pe unul dintre ulimele locuri, mult sub media Uniunii Europene.

”Pe măsură ce tehnologia remodelează locurile de muncă într-un ritm fără precedent, unii tineri îşi găsesc propriile modalităţi de a-şi câştiga existenţa, apelând la activităţi independente din creativitate şi inovaţie sau din necesitate. În 2025, 2,06 milioane de persoane cu vârste cuprinse între 20 şi 29 de ani din UE erau lucrători independenţi, reprezentând 7,9% din totalul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani care lucrau independent”, anunţă, marţi, Eurostat.

Potrivit instituţiei citate, cele mai mari ponderi de tineri antreprenori în rândul persoanelor cu vârste cuprinse între 20 şi 64 de ani care lucrau independent au fost în Slovacia (12,2%), Malta (10,5%) şi România (10,3%).

Cele mai mici ponderi au fost în Irlanda (5,1%), Bulgaria (5,3%) şi Spania (5,9%).

Rata de ocupare a forţei de muncă în rândul tinerilor: 65,5%

În 2025, rata de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani în UE a fost de 65,6%, în creştere cu 6,3 puncte procentuale faţă de 2015.

Ţările de Jos (84,0%) şi Malta (82,1%) au avut cele mai mari rate de ocupare a forţei de muncă în rândul persoanelor cu vârsta cuprinsă între 20 şi 29 de ani, urmate de Germania (77,0%).

La polul opus, Italia a înregistrat cea mai mică rată, de 47,6%, urmată de România (52,0%) şi Bulgaria (52,7%).