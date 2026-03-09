Știre în curs de actualizare.

Conform primelor informații, au fost înregistrate doar pagube materiale. Ferestrele clădirilor situate vizavi au fost sparte. Nu există răniți.

Procuratura federală a fost, de asemenea, informată și s-a deplasat la fața locului în cursul dimineții.

Potrivit primarului orașului Liège, Willy Demeyer, a fost vorba de un act criminal, pe care l-a denunțat ca fiind antisemit. El și-a exprimat „condamnarea categorică a acestui act extrem de violent de antisemitism, care contravine tradiției orașului Liège de respect față de ceilalți”. „Nu se poate pune problema importării conflictelor externe în orașul nostru ”, a adăugat el, potrivit RTBF.

Potrivit unui locuitor din zonă, fereastra principală a sinagogii a fost spulberată. Ferestrele clădirilor din fața sinagogii au fost, de asemenea, sparte. Strada rămâne închisă pe durata anchetei, iar în imediata vecinătate a fost stabilit un perimetru de siguranță, a declarat poliția.

„Chiar în fața sinagogii a explodat un dispozitiv, iar toată fațada clădirii și toate ferestrele au fost sparte și totul a explodat. Am fost treziți de zgomot și, când am coborât, am văzut că totul fusese distrus”, a declarat un locuitor.