Clădirea, care a supraviețuit războaielor și a servit drept depozit de armament pentru nemți, a fost restaurată până la cel mai mic detaliu.

De-a lungul timpului, monumentul a rămas fără acoperiș, în interior au crescut copaci, iar obiectele importante au fost furate.

Lăcașul de cult devenise o ruină, în centrul vechi al Constanței. După doi ani de lucrări, clădirea a revenit la frumusețea de odinioară.

Sorin Lucian Ionescu, președintele comunității evreiești din Constanța: „Culorile sunt cele originale. Toate detaliile acestor coloane sunt respectate și reproduse perfect. Sunt și câteva piese originale: tabla legilor de deasupra altarului pe care am recuperat-o după ce un cetățean francez plecase cu ea, geamurile sunt identice cu cele de la construire.”

Structura de rezistență a fost întărită, iar înăuntru au fost montate instalații de iluminat, mobilier nou și pardoseală modernă.

Ionuț Popa, șef de șantier: „Ea fiind în starea în care am preluat-o, a fost o provocare, după cum se vede, am dus-o la bun sfârșit. Cum am primit sinagoga, plină cu copaci, plină cu dărâmături, plină cu elemente de structură care stăteau să cadă.”

Clădirea a supraviețuit războaielor și schimbărilor istorice.

Diana Slav, ghid turistic: „Naziștii au luat absolut tot în proprietate și de obicei le foloseau și ca depozit. Există și o tradiție la ei care spune că trebuie să lași o clădire pângărită neatinsă 50 de ani. Am grupuri de turiști care sunt foarte curioși să descopere această parte de istorie.”

Autoritățile spun că monumentul va fi folosit atât în scop religios, cât și pentru evenimente culturale.

Silviu Vexler, președintele Federației Comunităților Evreiești din România: „Va avea o contribuție majoră în atragerea turiștilor.”

Cseke Attila, ministrul Dezvoltării: „Va fi redată comunității evreiești și sigur publicul din Constanța și turiștii care vin în Constanța se pot bucura de această frumusețe arhitecturală.”

Restaurarea a costat peste 13 milioane de lei, bani de la Ministerul Dezvoltării. Monumentul va fi inaugurat oficial la sfârșitul lunii mai.