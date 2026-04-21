”Am spus şi o spun foarte respicat. Dacă ar exista nişte posibilităţi financiare mari pe care guvernul le are în rezervă şi pe care actualul guvern nu le-ar fi folosit, care ne-ar permite să facem lucruri de pe o zi pe alta, n-ar fi nicio problemă ca mâine să mă dau la o parte. Dacă ar fi fost în această perioadă, din partea PSD-ului, nişte propuneri de reformă pe care să le respingem, nişte propuneri deosebite care ar fi schimbat viaţa românului, pe care să le respingem dar care să aibă şi finanţare, n-ar fi niciun fel de problemă să plece un premier sau altul, pentru ca aceste propuneri să fie puse în practică”, a răspuns premierul.

”În condiţiile în care ştim că ceea ce se face este doar generator de circ, atunci este o responsabilitate pentru ţara asta să asigurăm guvernarea atât timp cât va fi sprijin parlamentar pe de o parte, să stabilizăm lucrurile, ca să nu ne mai putem întoarce la apucăturile vechi şi să facem ceea ce trebuie în perioada imediat următoare, pentru a rezolva probleme foarte importante pentru România, care au nevoie de o logică de guvernare. Pentru aceste lucruri consider că e un aspect care ţine de responsabilitate să asigurăm guvernarea în perioada următoare”, a mai afirmat el.

Bolojan a mai spus că a demonstrat prin ceea ce a făcut acest guvern că a tăiat privilegii, că a redus deficitul şi, cu frâna de mână tras, a făcut reforme corecte pentru România.

”Acesta este drumul. Nu e uşor. Le mulţumesc românilor care au înţeles în această perioadă neajunsuri la astfel de măsuri, dar dacă nu facem ce trebuie, e doar o problemă de timp până ne întoarcem de unde am plecat”, a subliniat şeful Executivului.

El a menţionat că ”sunt lucruri care au funcţionat în condiţii normale în guvernare cu PSD şi miniştri ai PSD au încercat să împingă lucrurile”.

”Nu mă veţi vedea pe mine că spun alte lucruri, dar, în general atunci când era vorba de reforme complicate, de lucruri care nu sună bine, am avut o dezangajare. Mă gândesc la reforma în administraţie, discuţiile s-au lungit pe parcursul a luni de zile, dacă vă aduceţi aminte. De la reforma în administraţia publică locală, de la pachete adiţionale de relansare, de la extinderea reformei în administraţia central, de la a face excepţii în administraţia centrală şi aşa mai departe, ceea ce a făcut ca lucruri pe care le putem face în 3 luni de zile să se lungească în 6-7 luni de zile, nu s-au făcut uşor. În acelaşi timp, pentru a promova proiecte ai nevoie de transparenţă decizională, ai nevoie de 10 zile de 15 zile, de 30 de zile uneori, ai nevoie de avize de la ministere şi veţi vedea în zilele următoare care sunt proiectele pe care le vom urgenta în aşa fel încât, fiecare zi în care un guvern stă pe o funcţie în România să nu fie o zi pierdută pentru România. Cred că e un principiu corect pentru ţara noastră” a declarat premierul.

Bugetul public, folosit ca o „puşculiţă”

Premierul Ilie Bolojan mai spune că nu mai poate fi acceptat ca bugetul să fie folosit ca o puşculiţă şi speră ca şi PSD să renunţe la aceste apucături, iar atunci cu siguranţă se pot face coaliţii pentru modernizarea României mult mai bune.

”Lucruri prin care bugetul public e folosit ca o puşculiţă pentru a rezolva probleme care ţin de incompetenţă administrativă, de cheltuieli exagerate, faţă de limitele normale, nu mai poate fi acceptat”, a declarat premierul Ilie Bolojan, după şedinţa PNL.

El a adăugat că ”nu mai putem să promitem lucruri care nu pot fi onorate, pentru că e doar o problemă de timp până aceste promisiuni se întorc împotriva noastră, împrumutând bani la nişte dobânzi foarte mari, care duc România într-o fundătură, ori nerespectând acele lucruri.

”Nu persoanele sunt întotdeauna cele vinovate, o persoană sau alta, ci să ne gândim la nişte apucături şi când vom renunţa, şi sper ca şi PSD să renunţe la aceste apucături, atunci cu siguranţă se pot face coaliţii pentru modernizarea României mult mai bune, indiferent de numărul de partide care pot fi într-o coaliţie”, a subliniat şeful Executivului.