Horoscop 20 februarie 2026, cu Neti Sandu. Este nevoie de sinceritate în relația cu partenerul

Horoscop 20 februarie 2026, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. Decizii astăzi. O să avem gândul bun să alegem ce e cel mai bine pentru noi și ai noștri, ca să ne știm la adăpost.

Vibrația zilei este 2 și o să facem lucrurile în echipă. În tandem. Horoscop 20 februarie 2026 – PEȘTI O să dați zor să vă achitați de obligații ca să puteți pleca pentru o zi, două, pe undeva, ca să vă recreați, să vă eliberați de toată oboseala acumulată. O să aveți chef de socializare și poate plecați cu prietenii pe undeva, la distracție, într-o stațiune de agrement. Horoscop 20 februarie 2026 – BERBEC Întrevedere cu cineva care vrea să vă coopteze într-o colaborare, poate fi chiar un contract care să vă asigure bani frumoși, dar e de văzut cum stați cu timpul. Se poate să luați o decizie referitoare la viața de cuplu și poate legalizați relația în viitorul apropiat. Horoscop 20 februarie 2026 – TAUR Vouă o să vă fie apreciată munca și o să merite orice efort suplimentar, că resurse interioare aveți și o să vă bucurați de susținere din partea conducerii. Cineva o să revină cu o propunere de colaborare și v-ar prinde bine niște bani, că aveți de gând să vă luați ceva scump – o mașină, o casă. Citește și Horoscop 19 februarie 2026, cu Neti Sandu. Zodia care va recupera niște bani

Horoscop 20 februarie 2026 – GEMENI Aveți planuri mari, pe care le puteți duce la bun sfârșit, că or să vă mai ajute unii și alții și o să lucrați pe mai multe fronturi – și, ca atare, vor fi și bani. Vă caută cineva care vrea să ieșiți la o cafea, să aveți o discuție pe marginea relației pe care vreți s-o îmbunătățiți, musai. Horoscop 20 februarie 2026 – RAC Poate vă face o surpriză partenerul de cuplu și o să vă scoată la o plimbare în afara orașului, iar dacă aveți vreo obligație de familie, vă scoate la un spectacol. O să puteți parafa niște acte, mai sunt și ceva rate, impozite de plătit și o să vă descurcați frumos. Horoscop 20 februarie 2026 – LEU V-ar face bine să petreceți mai mult timp liber cu partenerul de cuplu ca să fie și mai sudată relația. E bine să dați dovadă de și mai mare sinceritate în relația cu partenerul de cuplu, să nu creadă că ascundeți niște lucruri. Horoscop 20 februarie 2026 – FECIOARĂ O să recuperați niște bani și poate vă faceți și vouă o favoare și vă duceți într-un cerc elitist, într-o echipă sportivă, artistică, să activați și voi acolo. Se poate să primiți un accept la o școală, într-un cerc elitist, într-o echipă sportivă, artistică, să activați și voi acolo. Horoscop 20 februarie 2026 – BALANȚĂ Se poate să v-alegeți cu o funcție, cu un salariu mai mare și o să aveți mai mult spor la treabă în perioada care urmează. O conversație în contradictoriu ar scoate la iveală un adevăr care vă poate salva relația de cuplu.

Horoscop 20 februarie 2026 – SCORPION Sunt chestiuni pe care le puteți rezolva mult mai ușor, cu ajutorul colegilor, și o să fie un succes de grup, frumos apreciat de către conducere. Poate vă ocupați de casă zilele-astea, investiți acolo timp, efort și bani, ca să stați liniștiți de luni încolo. Horoscop 20 februarie 2026 – SĂGETĂTOR Poate ați făcut o rezervare prin țară, pe undeva, ca să vă duceți cu familia, cu prietenii, poate aveți și un sărbătorit printre voi și o să fie distracție. Se poate să se organizeze un teambuilding și să vă placă socializarea de acest gen, mai ales că voi chiar știți să vă distrați. Horoscop 20 februarie 2026 – CAPRICORN Or să vă reușească demersurile care țin de recuperarea unor bani și o să vă puteți duce o zi, două, pe undeva, poate fi chiar un eveniment festiv la care sunteți invitați. Vi se propune un job și o să acceptați condițiile, poate chiar o să mai lăsați de la voi, că păreți interesați de ofertă. Horoscop 20 februarie 2026 – VĂRSĂTOR Se poate să faceți o schimbare majoră în viața voastră și să vă reinventați, că aveți numeroase valențe și o să vi le puteți etala. E posibil să întâlniți pe cineva care să vă completeze sufletește, dacă n-aveți pe nimeni.

