În Dobrogea și Bărăganul găsim vreme schimbătoare, înnorări și ploi după orele amiezii și un vânt destul de insistent. Temperaturile se mențin sub valorile normale, iar cel mai răcoare o să fie la Tulcea: 18 grade.

În Moldova sudică și în nordul Munteniei se înnorează din când în când. Apar și câteva ploi de scurtă durată, în special în a doua parte a zilei, iar vântul devine activ și aici. Temperaturile cresc ușor față de ieri. Ajung pe la 24 de grade.

Vremea se mai încălzește puțin și în jumătatea nordică a Moldovei și în Bucovina. Se pornește din nou vântul și atinge viteze destul de mari, de 70 km/h. O să plouă și pe aici în unele zone. Vor fi și descărcări electrice și condiții de grindină, iar după lăsarea nopții cerul se degajează.

În nordul Transilvaniei și în Maramureș avem o zi însorită, dar cu vânt puternic și rafale de 50, până la 70 km/h. Temperaturile, în creștere față de ziua trecută, ajung pe la 24 de grade. La noapte se înnorează. Apar și câteva ploi rapide, trecătoare.

În vestul României se încălzește simțitor, iar în Banat se vor atinge cele mai ridicate valori din țară, de 29...30 de grade. Pe aici nu prea sunt semne de ploaie. O să fie soare în cea mai mare parte a zilei.

În Transilvania avem o dimineață cam rece, în special în depresiuni. Temperaturile cresc însă pe la amiază și se face mai cald decât ieri. Vor fi 25 de grade la Târgu-Mureș. Vântul bate din ce în ce mai tare. Ajunge la viteze mari în zonele montane, pe unde apar și ceva ploi.

Și în Oltenia urmează o zi destul de agitată din pricina vântului, dar cu mult soare și temperaturi în creștere. Vor fi 27...28 de grade pe la amiază și în jur de 15 grade după lăsarea nopții.

Un aer mai cald pătrunde și în ținuturile sudice și aduce temperaturi potrivite pentru finalul lunii mai. Norii apar în treacăt, dar nu sunt semne de ploaie, însă vântul este destul de activ și în această zonă.

În București este răcoare acum dimineața, dar atmosfera se încălzește mai târziu. Se ating 28 de grade, însă vântul devine mai insistent pe parcursul zilei. Urmează o noapte mai liniștită, cu o minimă de 12 grade.

Temperaturile cresc și în zonele montane. Vântul bate mai tare decât în restul țării: atinge viteze de 90 km/h. După-amiază norii se adună rapid. Apar ploi trecătoare, dar destul de zgomotoase și e posibil să cadă grindină.