Când a fost întrebat, Vladimir Putin a reacționat ironic sugerând că ar putea fi vina Ucrainei. Și a cerut ca Rusia să investigheze resturile dronei care a explodat la Galați.

Vladimir Putin, președintele Rusiei: Știți, poate părea ciudat, dar am aflat despre acest lucru chiar înainte de a intra în sală. Am fost informat că s-a întâmplat ceva, presupus legat de una dintre dronele noastre. Dacă ați fi amabil să explicați din nou, v-aș fi recunoscător - nu glumesc și nici nu sunt ironic - și voi comenta în funcție de ceea ce știu.

Pavel Zarubin: Se spune că drona care a căzut peste o clădire rezidențială din România era o dronă rusească.

Vladimir Putin: Cine din România spune că era o dronă rusească?

Pavel Zarubin: Mulți oameni din Europa spun asta.

Vladimir Putin: „Mulți oameni" nu înseamnă nimeni. Dați-mi nume concrete.

Reporter: Ursula von der Leyen.

Vladimir Putin: Doamna von der Leyen nu a fost în România. Nu a examinat rămășițele acelei drone. Nimeni nu poate determina originea unei aeronave fără o examinare corespunzătoare. La urma urmei, știm că drone ucrainene au zburat anterior în Finlanda, Polonia și statele baltice. Reacția inițială a fost exact aceeași ca acum în România: „Ajutor! Vin rușii, rușii atacă!" Apoi, după scurt timp, s-a dovedit că acele incidente nu aveau legătură cu dronele rusești. Erau drone de origine ucraineană, care au deviat de la traseu. Totuși, dacă ne vor furniza date obiective, atunci să ne trimită acele materiale. Vom efectua o anchetă obiectivă.

Radu Miruță, ministrul Apărării: „Vă invităm pe cei care, din Rusia, consideră că există detalii în urma cărora drona asta nu ar fi rusească, de mâine, să vină la sediul Direcţiei Generale de Informaţii a Armatei, unde să-şi caute numărul de serie de pe produsele cu producţie în Rusia. Însă ceea ce s-a găsit acolo este, în baza seriei componentelor respective, fără îndoială un produs de fabricaţie rusească”.

Putin a simulat surpriza. Însă, un analist american veteran și fost specialist în afaceri sovietice pentru CIA și Departamentul de Stat, Paul Goble, este convins că explozia dronei la Galați nu a fost un accident, ci o provocare asumată de Kremlin, menită să fractureze unitatea NATO și să intimideze Republica Moldova.

"Nu știu dacă el, personal, știa toate detaliile", a declarat Goble, pentru Kyiv Post. "Dar sunt absolut sigur că a aprobat ideea ca dronele rusești să poată fi folosite împotriva României."

Negările publice ale lui Vladimir Putin sunt o tactică previzibilă, menită să încetinească procesele de decizie în Occident - crede analistul. Putin are doar de câștigat "când oamenii pun întrebări și cauta explicații, în locul unui răspuns colectiv împotriva a ceea ce este, de fapt, un act de agresiune împotriva unei țări din NATO.”