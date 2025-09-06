88 de operatori poștali nu mai trimit corespondență în SUA din cauza noilor taxe vamale decise de Trump

Stiri externe
06-09-2025 | 20:10
donald trump
IMAGO

Un număr de 88 de operatori poștali din întreaga lume și-au suspendat total sau parțial serviciile către Statele Unite, inclusiv gigantul german Deutsche Post și compania britanică Royal Mail.

autor
Mihai Niculescu

Deciziile au venit în urma noilor taxe vamale implementate de președintele american Donald Trump, a anunțat sâmbătă Uniunea Poștală Universală (UPU).

Scădere drastică a expedierilor poștale

Această decizie a condus la o scădere cu peste 80% a expedierilor poștale către SUA. Potrivit UPU, datele comunicate între operatorii poștali prin intermediul rețelei sale electronice arată că traficul către SUA a scăzut cu 81% începând de vineri, 29 august, față de vinerea precedentă.

„În plus, 88 de operatori poștali au informat UPU că și-au suspendat total sau parțial serviciile poștale către SUA până la implementarea unei soluții", a transmis agenția ONU.

Căutarea unei soluții tehnice

Organizația din cadrul ONU, cu sediul în Berna, Elveția, lucrează în prezent la „dezvoltarea rapidă a unei noi soluții tehnice care să permită reluarea expedierii coletelor către SUA", a declarat directorul său general, Masahiko Metoki.

Citește și
Donald Trump
Donald Trump a redenumit Pentagonul în Departamentul de Război: E un nume mai potrivit ținând cont de starea lumii

UPU, fondată în 1874 și cu 192 de state membre, stabilește regulile pentru schimburile poștale internaționale și face recomandări pentru îmbunătăţirea serviciilor.

Noile reglementări americane

Printr-un ordin executiv semnat de Trump pe 30 iulie, Statele Unite au eliminat începând din 29 august scutirea de taxe vamale care până atunci a fost în vigoare pentru coletele poștale mici, adică cele cu bunuri în valoare maximă de 800 de dolari.

Ulterior acestei date, coletele poștale sunt supuse acelorași taxe vamale aplicate celorlalte importuri - de exemplu 15% pentru țările UE sau 50% pentru India. Doar expedierile între persoane fizice în valoare mai mică de 100 de dolari rămân scutite de taxe vamale.

Pe lângă termenul scurt pentru implementarea deciziei, principala problemă constă în faptul că ordinul executiv semnat de Trump obligă „transportatorii și alte părți autorizate să colecteze taxele vamale în avans de la expeditori și să transfere sumele către Biroul vamal și de protecție a frontierelor din SUA", a explicat UPU la sfârșitul lunii august.

Justificarea deciziei

Donald Trump a justificat această decizie prin dorința sa de a „închide o lacună catastrofală folosită, printre altele, pentru ocolirea taxelor vamale și expedierea unor opioide sintetice și a altor produse periculoase" către SUA.

Această măsură, adoptată inițial la începutul anului 2025, a vizat la început doar China și Hong Kong, ca parte a ofensivei administrației Trump împotriva giganților comerțului online Shein și Temu, dar apoi ea a fost generalizată către toate țările pentru a-i asigura eficacitatea.

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 06-09-2025 19:52

