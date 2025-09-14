26 de polițiști au fost răniți la protestul lui Tommy Robinson din Londra. 25 de persoane au fost arestate. GALERIE FOTO

14-09-2025 | 07:31
protest londra
Getty

26 de ofițeri de poliție au fost răniți în timpul supravegherii unui protest organizat de activistul de extremă dreapta Tommy Robinson, la care au participat până la 150.000 de persoane care au mărșăluit prin centrul Londrei.

Mihaela Ivăncică

Tensiunile au escaladat la mitingul „Unite the Kingdom”, unii manifestanți aruncând cu sticle și alte obiecte către forțele de ordine, potrivit Poliției Metropolitane – patru dintre ofițeri fiind răniți grav, scrie BBC.

Miliardarul din domeniul tehnologiei Elon Musk s-a adresat protestatarilor de pe Whitehall prin videoconferință, în timp ce, în apropiere, aproximativ 5.000 de persoane participau la o contramanifestație organizată de „Stand Up To Racism”.

Poliția Metropolitană a anunțat că 25 de persoane au fost arestate pentru diverse infracțiuni, calificând violențele produse drept „complet inacceptabile”.

Mobilizare masivă a forțelor de ordine

Autoritățile au desfășurat o amplă operațiune de securitate în centrul Londrei, mobilizând 1.000 de ofițeri ai Met și alți 500 aduși din alte zone, inclusiv din Leicestershire, Nottinghamshire și Devon & Cornwall.

protest uk
Tensiuni în Londra. Un marș organizat de extrema dreaptă are loc simultan cu o contramanifestaţie anti-rasistă

Comisarul adjunct Matt Twist a declarat că ofițerii „au acționat imparțial și cu profesionalism”, știind că intervenția va fi una provocatoare.

„Nu există îndoială că mulți au venit să-și exercite dreptul legal la protest, dar alții au fost clar motivați de dorința de a provoca violențe”, a spus el.

El a precizat că polițiștii au suferit răni serioase, inclusiv dinți sparți, comoții, o hernie de disc, traumatisme craniene și un posibil nas fracturat.

„Cele 25 de arestări efectuate până acum reprezintă doar începutul”, a adăugat comisarul, subliniind că autoritățile vor continua să identifice toți cei implicați în tulburarea ordinii publice.

Ministrul de Interne, Shabana Mahmood, a condamnat ferm „actele de violență împotriva polițiștilor”.

„Oricine se face vinovat de activități infracționale va fi tras la răspundere și va suporta întreaga forță a legii”, a declarat aceasta.

În jurul amiezii, cele două manifestații au fost separate pe Whitehall de cordoane de polițiști. Deși mitingul a început în mod pașnic, Poliția Metropolitană a raportat că unii ofițeri au fost atacați în timpul tentativelor de a menține cele două tabere la distanță.

Potrivit autorităților, numărul participanților la protestul „Unite the Kingdom” a depășit estimările organizatorilor, ceea ce a dus la insuficiența spațiului disponibil în Whitehall și Piața Parlamentului.

Mulți manifestanți au ignorat indicațiile forțelor de ordine și au încercat să pătrundă în zone securizate sau deja ocupate de susținătorii „Stand Up To Racism”.

„Când polițiștii au intervenit pentru a le bloca accesul, au fost atacați cu lovituri de pumn și picior”, a transmis Met, adăugând că trupe de intervenție, cai și câini de serviciu au fost mobilizați pentru a ține grupurile la distanță.

În plus, unii participanți au escaladat garduri și schele în zona Whitehall, punând în pericol atât propria siguranță, cât și pe cea a celor din jur, a mai precizat Poliția Metropolitană.

La un moment dat, o sticlă de sticlă ar fi lovit un cal, provocând o reacție bruscă atât din partea animalului, cât și a călărețului.

Încăierări au izbucnit în zona superioară a Whitehall și în Piața Trafalgar, în momentul în care poliția a intervenit cu bastoane pentru a dispersa susținătorii lui Tommy Robinson.

Discursul lui Tommy Robinson la miting

Robinson, al cărui nume real este Stephen Yaxley-Lennon, s-a adresat mulțimii în cadrul așa-numitului „festival al libertății de exprimare”, unde a criticat politicienii pentru că „papagalizează” ideile sale. El a susținut, de asemenea, că instanțele din Regatul Unit acordă prioritate drepturilor migranților fără acte în detrimentul celor ale „comunității locale”.

Luna trecută, Curtea de Apel a anulat o decizie care bloca cazarea solicitanților de azil la hotelul The Bell din Epping, Essex.

Într-o apariție surpriză prin videoconferință, Elon Musk a abordat subiectul „migrației masive necontrolate” și a cerut o „schimbare de guvern” în Marea Britanie.

„Trebuie făcut ceva”, a declarat Musk, într-un interviu susținut de Robinson.
„Parlamentul trebuie dizolvat, iar țara are nevoie de alegeri anticipate.”

Prezentatoarea TV Katie Hopkins a luat și ea cuvântul pe scenă, după ce fusese văzută anterior în marș alături de Robinson, Laurence Fox și Ant Middleton, în apropierea stației Waterloo.

În paralel, la mitingul organizat de Stand Up To Racism, deputata independentă Diane Abbott le-a transmis protestatarilor: „Știm că rasismul, violența și fascismul nu sunt fenomene noi. Dar știți ce? Întotdeauna le-am învins.”

Robinson și-a încheiat discursul de pe scenă puțin după ora 18:30, promițând organizarea unui nou eveniment similar.

În vârstă de 42 de ani, Robinson a fost eliberat din închisoare la începutul acestui an, după ce fusese condamnat în octombrie pentru că a încălcat o decizie judecătorească ce îi interzicea să repete afirmații false despre un refugiat sirian, care l-a dat în judecată cu succes pentru calomnie.

NATO arată cum va funcționa ”Santinela Estică”. ”Rachetele Rusiei pot lovi Madrid la 5 minute după Tallinn”

Sursa: BBC

Dată publicare: 14-09-2025 07:16

