Evacuare de urgență la aeroportul Heathrow. Aproximativ 20 de persoane au acuzat stări de rău

Stiri externe
09-09-2025 | 08:07
A fost agitație luni seară pe aeroportul Heathrow din Londra unde un terminal a fost evacuat de urgență, după un posibil incident cu materiale periculoase.

autor
Știrile PRO TV

Autoritățile au desfășurat la fața locului efective impresionante.

Aproximativ 20 de persoane au acuzat stări de rău și au fost evaluate de paramedici. Una dintre ele a fost transportată la spital dar, din fericire, rănile nu sunt grave.

După o anchetă amănunțită autoritățile au anunțat că nu s-a detectat nicio substanță periculoasă.

Până la lăsarea întunericului terminalul a fost declarat sigur și a fost redeschis.

Restul terminalelor au funcționat normal.

Aeroportul a transmis scuze pentru perturbarea traficului, a îndemnat pasagerii să verifice situația zborurilor și să se aștepte la eventuale întârzieri.

Sursa: Pro TV

Etichete: aeroport, londra, evacuare, materiale periculoase,

Dată publicare: 09-09-2025 07:42

